Consumo di suolo, maglia nera a Monza e Brianza. Non si frena la colata di cemento

I valori percentuali più elevati del suolo consumato sono in Lombardia (12,08%), Veneto (11,87%) e Campania. Gli incrementi maggiori, indicati dal consumo di suolo netto in ettari dell’ultimo anno, sono avvenuti nelle regioni Lombardia, che con 765 ettari in più, quest’anno supera il Veneto (+682 ettari), Puglia (+493), Piemonte (+439), Lazio (+431) ed Emilia Romagna (+425).

Secondo i dati riportati lo scorso luglio, a Muggiò l’incremento di consumo di suolo annuale netto in ettari nel biennio 2019 – 2020 registrato da Ispra è di 3,85. Significa che la percentuale di suolo consumato nel 2020 è di 61,8%. Al secondo posto sul podio dei comuni più cementificati della Brianza secondo Ispra c’era Arcore. Qui l’incremento di consumo di suolo annuale netto in ettari si attesta a 2,74, con una percentuale di utilizzo del suolo nel 2020 del 42,4%.