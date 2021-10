Seregno, conciliazione vita privata / lavoro: il Centro InConTatto diventa punto informativo

Lo spazio InConTatto a Seregno diventa punto informativo circa i servizi e le opportunità che favoriscono la Conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro delle famiglie. La struttura di via Bottego, infatti, è collegata allo Sportello Conciliazione Famiglia –Lavoro, promosso dalla Rete Conciliazione Ats Brianza e coordinato da Cgil e Cisl, che nelle loro sedi di Monza ospitano le sedi principali dello sportello.

Considerata una vera e propria strategia di sviluppo dalle politiche nazionali ed europee dei prossimi anni, la Conciliazione rappresenta una delle sfide più importanti per la realizzazione delle persone e per la crescita sociale ed economica della società: tenere insieme, in modo sostenibile, la dimensione lavorativa con la cura della famiglia (in particolare, dei figli piccoli e delle persone non autosufficienti) è un obiettivo che i servizi pubblici ma anche il privato sociale consentono di perseguire mettendo a disposizione una rete di servizi e agevolazioni normative ed economiche.

Per accedere alle risorse informative della Rete, è possibile fare riferimento agli Sportelli Conciliazione :

Cgil Monza e Brianza – 039.27.31.207 (giovedì pomeriggio) [email protected]

Cisl Monza Lecco – 039.23.99.213 ( venerdì mattina) [email protected]

E’ possibile avere un ulteriore aiuto per collegarsi agli sportelli ed orientarsi tra le opportunità della città rivolgendosi allo Spazio InConTatto (inviando mail a [email protected]).

Sono molteplici, in particolare, le facilitazioni previste dalle normative e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, cosi come molteplici sono i benefici erogati da Inps, Regione Lombardia e Comuni (congedi straordinari per esigenze familiari, permessi per l’assistenza a disabili, contributi economici per maternità e asili nido, servizi di assistenza domiciliare integrata).

A titolo esemplificativo: congedo maternità e paternità obbligatori, congedi parentali (facoltativi), riposi giornalieri allattamento, contributo sostitutivo del latte materno, assegno maternità dello Stato/assegno maternità del Comune, bonus mamma domani, bonus bebè, bonus asilo nido, contributo Nidi Gratis, assegni nuclei familiari (con almeno tre figli), Carta della famiglia (con almeno tre figli), contributo canone locazione per genitori separati, dote scuola, dote sport, permessi, congedi per assistere disabili L. 104, fondo caregiver per familiari ( per disabili gravi e/o gravissimi), bonus assistente familiare, Assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare educativa per minori disabili, assegno indennità di frequenza, buono per bambini fino a 3 anni con gravi patologie, DSA disturbi specifici apprendimento.

