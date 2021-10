Brugherio senza medici di base. Sindaco: “situazione critica, come noi oltre 30 comuni della Brianza”

I conti li ha fatti il Primo Cittadino, Marco Troiano: nella sola Monza e Brianza mancano 55 medici e sono ben 36 i Comuni della Provincia dove si verificano queste carenze. Nell’elenco, ovviamente, compare anche Brugherio, dove i posti vacanti sono cinque.

Una situazione critica, come ha voluto sottolineare il Sindaco in un post social rivolto ai suoi cittadini: “ Lo scorso 22 settembre la Regione ha pubblicato l’elenco degli “ambiti territoriali di assistenza primaria” carenti in tutta la Lombardia; è l’elenco che indica quanti sono, in sostanza, i medici di base che non sono stati sostituiti in tutta la nostra Regione dopo il pensionamento dei precedenti medici presenti – scrive – una situazione davvero complessa e critica, che continuerò a seguire con grande attenzione e che vi racconterò ogni volta che ci saranno aggiornamenti, spero positivi”.

La situazione di San Damiano

Già lo scorso luglio, il Sindaco Marco Troiano aveva denunciato la situazione del quartiere San Damiano, in cui erano presenti 2 posti vacanti, arrivando a scrivere direttamente a Regione Lombardia chiedendo spiegazioni: “da allora non ho ancora ricevuto risposta dalla Regione – afferma – ho invece la conferma, da parte di ATS, che il servizio proseguirà per un medico nella maniera attuale (con le attività della continuità assistenziale garantite in via Corridoni grazie al contributo economico comunale), mentre per l’altro medico che a breve andrà in pensione sempre a San Damiano è stato individuato in incaricato provvisorio che la sostituirà da subito”

Nel frattempo, dunque, uno dei due medici è stato provvisoriamente sostituito, mentre per l’altro posto vacante ancora non ci sono soluzioni, bensì disagi per circa 1.600 cittadini: “a coprire il posto, sono gli operatori della Guardia Medica che ampliano i loro orari per poter essere a servizio della popolazione – ci spiega Troiano – i cittadini però sono costretti, prima di tutto a contattare un numero verde per poter prendere appuntamento, e seconda cosa, si devono interfacciare ogni volta con un medico diverso e che quindi non sa tutto lo storico del paziente che ha di fronte”.

Il post del Sindaco di Brugherio, continua con qualche dettaglio: “ Come pensa di trovare i medici la Regione? Rivolgendosi ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, ma che stanno ancora completando il corso di formazione specifica in medicina generale. In questa fase, fino a che non completeranno il corso di formazione, i corsisti potranno avere fino a 650 pazienti, rispetto ai 1.600 circa che può avere un medico – si legge – I corsisti potevano presentare le loro candidature fino allo scorso 12 ottobre; vedremo quindi se ci saranno candidature per la nostra città, che ci aiuteranno a compensare, seppure molto parzialmente, le carenze che tutti stiamo vedendo e subendo”.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter