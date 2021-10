Festa 110 anni del “Besanino”, il treno storico a vapore è arrivato a Besana: il VIDEO

Un bagno di folla si è riversata questa mattina 24 ottobre alla stazione di Besana Brianza. Erano tutti lì per fare un tuffo nel passato e vedere arrivare il treno storico a vapore che si è messo in moto per celebrare i 110 anni del “Besanino”. Arrivato puntualissimo alle 10:45 è stato accolto fra gli applausi del pubblico e l’emozione dei bambini.

Il mezzo è partito da Milano alle ore 9 e dopo la fermata di Sesto San Giovanni, Monza, Villasanta e Triuggio è giunto a Besana dove è iniziata una grande festa. Il treno infatti si è fermato per un’ora così i passeggeri, 250 circa, hanno avuto la possibilità di scendere per un saluto istituzionale, visitare la mostra storico fotografica a cura della Pro Loco sulla ferrovia Monza Molteno via Besana, assistere allo spettacolo degli sbandieratori e ascoltare il saluto musicale del Corpo musicale Santa Cecilia.

Era il 14 ottobre 1911 quando venne solennemente inaugurata la ferrovia Monza-Besana- Molteno. Dopo quasi cinquant’anni di discussioni, di progetti, e di battaglie contro la burocrazia, finalmente il sogno degli abitanti della Brianza Centrale e in particolare di Besana era una realtà. Oggi come avvenuto in occasione del centenario, Pro Loco e Regione Lombardia celebrano l’importante anniversario con un viaggio indietro nel tempo.

Leggi qua l’articolo dedicato alla storia del Besanino ricostruita grazie al contributo di Angelo Viganò, presidente della Pro Loco di Besana Brianza

“Questa celebrazione è un momento importante per la nostra città – ha commentato il sindaco Emanuele Pozzoli -. Il Besanino è uno dei fiori all’occhiello di Besana il mio invito è quello di usare sempre di più questo servizio”. Tante le istituzioni intervenute per l’occasione, dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi al consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta.

Dopo la sosta a Besana, il treno storico a vapore ha ripreso il suo cammino verso Lecco, con arrivo previsto alle ore 13:21.

