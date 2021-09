Renate, Istituto comprensivo sempre più smart: entro il 2021 arriva la “super” fibra

Una connettività più veloce per favorire le attività didattiche. Entro la fine del 2021 l’Istituto comprensivo di Renate avrà una connettività in fibra FTTH con 1 Gb/s (Up/Down), per consentire agli studenti e ai docenti una navigazione più rapida e quindi lezioni sempre più digitali.

L’Amministrazione renatese ha promosso negli ultimi anni la copertura in fibra sul territorio comunale con tecnologia FTTC, e ha incontrato nel mese di settembre i tecnici della società INTRED Spa, che in Lombardia ha vinto il bando per la connessione nelle scuole statali di ogni ordine e grado.

“Entro fine anno è prevista l’installazione della fibra presso la Scuola Secondaria – ha spiegato il primo cittadino Matteo Rigamonti – Un risultato per cui mi sono a lungo prodigato che andrà a beneficio della didattica”. Per una scuola sempre più al passo coi tempi.

