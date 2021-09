“Puliamo il mondo” e “Giornata del verde pulito”: volontari in azione a Lissone – FOTO

Si sono dati appuntamento puntuali alle 9.30 in una piazza degli Umiliati deserta, i volontari che sabato 25 settembre hanno partecipato alla giornata promossa dall’amministrazione comunale per ripulire la città. Una doppia iniziativa con Puliamo il mondo promossa da Legambiente e la Giornata del verde pulito lanciata da Regione Lombardia.

Quarantasei cittadini hanno risposto all’appello, armandosi di guanti e pettorina, sacchetti per la raccolta dei rifiuti e rullo per ripulire i muri imbrattati. Insieme a loro anche la prima cittadina, Concettina Monguzzi, il vicesindaco, Marino Nava e il consigliere comunale Daniele Mariani.

Quattro i punti della città scelti per il restyling: l’area intorno a piazza degli Umiliati, via don Minzoni, accanto alla scuola Croce, il parco giochi di via Fermi e il parco Liberi tutti, dove hanno lavorato i volontari dell’associazione Amici di Lollo.

La pulitura dei muri imbrattati è una novità di quest’anno. Un’idea di Alessandro Dozio, giovane lissonese che ha suggerito al sindaco di mettere mano non solo al decoro dei giardini ma anche a quello dei muri. Importante la collaborazione con Leroy Merlin Lissone che ha fornito il materiale necessario per la pulizia delle scritte, oltre alle vernici utilizzate per tinteggiare i muri puliti.

Proprio in via don Minzoni sorgerà un nuovo murales, proprio dove prima c’erano scritte e scarabocchi. “Sarà un disegno ispirato al tema della libertà – ha spiegato il sindaco -. E a realizzarlo saranno i ragazzi del Summer camp che questa estate hanno realizzato il murales per la polisportiva Campagnola, coordinati dagli educatori di Spazio Giovani”.

A dare una mano ai volontari anche i tecnici di Gelsia che hanno lavorato accanto ai pulitori per tutta la mattinata.

Le pulizie della città continueranno il 6 ottobre con un nuovo intervento patrocinato dal Comune ed eseguito dal personale di Decathlon Italia e Leroy Merlin, un’iniziativa promossa nell’ambito del Clean up the world, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale, a cui aderiranno anche i dipendenti delle due aziende presenti sul territorio comunale.

