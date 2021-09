“Puglia in Festa”: a Varedo orecchiette alle cime di rapa, taralli e tanto altro

Proseguono gli eventi enogastronomici negli spazi del Parco di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo: appuntamento dal 16 al 19 settembre 2021 con l’8° edizione di “Puglia in Festa”, il format itinerante dedicato alla cucina pugliese, per un weekend lungo non perdere!

Il festival è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti con servizio ristorazione o servizio d’asporto attivo: previste tante specialità tipiche della cucina pugliese tradizionale, tra cui orecchiette, pane di Altamura, taralli artigianali, bombette e molto altro ancora. Presente anche un cocktail bar con birre artigianali e vini selezionati. Il weekend enogastronomico sarà affiancato da un’ampia area relax con tavoli e da un’area bimbi con gonfiabile.

“Puglia in Festa” andrà in scena il Giovedì, il Venerdì e il Sabato dalle ore 18.00, mentre la Domenica dalle ore 11.00, con orario continuato a pranzo e a cena.

Per accedere all’evento non occorre effettuare prenotazioni. Il parco di Villa Bagatti Valsecchi continua a confermare la sua natura di spazio estivo all’aperto dedicato all’aggregazione in sicurezza, tra gusto e divertimento. Il Green Pass sarà pertanto obbligatorio in occasione di tutti gli eventi in programma e le giornate di apertura, per poter continuare a garantire momenti di convivialità sicuri e nel rispetto delle regole. Sono esclusi i ragazzi sotto i 12 anni e le categorie che non possono essere soggette a vaccinazione con certificazione dell’esenzione.

Per ulteriori informazioni contattare il numero +39 389 6585903 o l’email [email protected].

