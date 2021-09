Oreno, Viale delle Rimembranze. Comitato sul piede di guerra. Sartini: “Abbiamo lavorato bene”

Il Comitato “Salviamo il Viale” torna a fare il punto sul viale delle Rimembranze a Oreno. Il gruppo di cittadini, fin dall’avvio del cantiere di via Rota, ha contestato all’amministrazione comunale di aver realizzato un progetto non coerente con la storia e il valore culturale della strada.

COMITATO SALVIAMO IL VIALE: ESPOSTO AL MINISTERO

“Un progetto insensibile ed insensato ha portato alla perdita del Viale delle Rimembranze dell’arch. Cesare Nava nel 1927 a Oreno. La perdita dei suoi elementi materici e della stessa valenza simbolica è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo perciò esposto al Ministero la stato dell’arte e di ciò che è stato realizzato con i soldi pubblici. Confidiamo che il Ministero individui un modo per restituire al viale la sua fisionomia nel rispetto del progetto originario, per preservarne la memoria e consentirne nuovamente la fruizione da parte delle collettività” spiega il Comitato “Salviamo il Viale”.

IL SINDACO SARTINI: “BENESTARE DELLA SOPRINTENDENZA. NESSUN SPRECO DI SOLDI, ANZI”

Sulla questione abbiamo interpellato il sindaco di Vimercate, Francesco Sartini: “Sono sorpreso per questa notizia ma la mia sorpresa svanisce molto presto. Questo ulteriore tassello sulla vicenda lo vedo come una mossa politica a pochi giorni dalle elezioni. Chi ha onestà intellettuale ben si ricorderà le condizioni in cui versava la strada, era diventata molto pericolosa“.

“Sulla validità del progetto ci tengo a precisare, come ho già fatto nei mesi scorsi, che la Soprintendenza ha effettuato addirittura i campionamenti dei colori, definizioni dei materiali, ed è entrata nel merito persino di alcune metologie di lavorazione, anche per le osservazioni dello stesso Comitato. Le cose sono state ampiamente spiegate da parte della Soprintendenza e il Ministero era soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. Io non sono per nulla preoccupato da questa polemica. – precisa Sartini – Per quanto riguarda il richiamo ai soldi pubblici rispondo come sia stata, invece, una prova di efficienza da parte del comune che ha portato bensì ad un risparmio. La componente di valorizzazione e tutela ritorna nella Soprintendenza, dove abbiamo trovato tutti gli elementi corretti”.