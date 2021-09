Cattivi odori ad Arcore, il Comune apre “un’inchiesta” e chiede verifiche anche alla Granarolo

Ancora puzze in Brianza. Dopo le criticità di Monza, da qualche giorno ad avere problemi di cattivi odori nell’aria sono i cittadini di Arcore. In via Toscana, via Lombardia, via Parini e in piazza Pertini secondo quanto denunciato dai residenti sui social, ci sono odori fastidiosi, acri che si espandono ciclicamente nell’aria.

E se le pagine Facebook locali si sono riempite di commenti a riguardo con dettagli sulle vie e anche sugli orari, in Comune è arrivata una sola segnalazione.

“E’ arrivata una segnalazione per odori acri- ha precisato l’assessore all’Ambiente Roberto Mollica Bisci-. Siamo stati avvisati e abbiamo iniziato a informare Granarolo per verificare visto che in passato c’erano stati problemi da questo punto di vista con loro con odori provenienti dalle loro lavorazioni. Stiamo attendendo una loro verifica per capire come procedere”.

Due anni fa nella zona di Bernate al confine con Usmate si era infatti verificata una situazione di disagio costante con cattivi odori al mattino presto e nel tardo pomeriggio. Anche quella volta l‘amministrazione comunale aveva aperto un'”inchiesta” per capire le origini delle puzze interpellando anche la Granarolo.

