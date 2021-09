Monza Wine Experience 2021 saluta e dà appuntamento al 2022

Si è conclusa domenica 19 settembre con la grande soirée in Villa Reale la Terza Edizione della “Monza Wine Experience”, la manifestazione che dal 13 ha portato in città i colori e i sapori tipici della Vendemmia, accogliendo – nei diversi appuntamenti – cultori e appassionati di vino alla scoperta di eccellenti vini Italiani e d’oltralpe.

Monza Wine Experience: 3800 i calici “alzati”

Quasi raddoppiato il numero di presenze nelle boutique del capoluogo brianteo. Sono stati oltre 3800 i calici “alzati” nei migliori negozi del centro storico durante l’aperitivo, furono circa 2mila lo scorso anno: ciononostante l’appuntamento sia stato spostato da giovedì a venerdì a causa delle forti piogge del primo giorno della kermesse vinosa. Quest’anno, infatti Monza Wine Experience ha dovuto rinunciare al tradizionale brindisi inaugurale, proprio per la perturbazione che si è abbattuta sulla città.

Cena di gala in Villa Reale: un successo con le creazioni dei grandi chef

Non meno soddisfacente il risultato della cena di gala in Villa Reale alla quale hanno partecipato 220 ospiti per non perdere il privilegio di sedersi nelle sale della reggia elegantemente apparecchiata (vedere foto allegate). Gli organizzatori che avevano inizialmente previsto un numero non superiore a 180 persone hanno dovuto rivedere il conteggio iniziale per accontentare il maggior numero possibile di appassionati. A rendere magica l’atmosfera oltre ai saloni monumento, le creazioni di grandi chef: Fabio Silva del Derby Grill dell’Hotel de la Ville di Monza; Claudio Sadler del ristorante omonimo di Milano; Giancarlo Morelli del Pomiroeu di Seregno; Riccardo Monco dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze; Alessandro Negrini del Luogo di Aimo e Nadia di Milano ed Enrico Cerea di Da Vittorio a Brusaporto. La serata ha visto in abbinamento ai piatti degli chef le bollicine metodo classico del Consorzio della Franciacorta; il vermentino etichetta nera di Lunae; il Furore bianco doc della Costa d’Amalfi di Marisa Cuomo; La Poja Igt Veneto di Allegrini (solo in formato magnum) e una selezione di vinsanto del Chianti Classico con bottiglie invecchiate indietro negli anni fino al 1983.

«Nel 2019 la prima edizione “Monza Wine Experience” è stata una grande scommessa che oggi possiamo dire di aver vinto – commenta l’Assessore al Commercio Massimiliano Longo. Un successo dovuto ai contenuti di questo evento che è stato capace di coinvolgere la città portando il messaggio che il vino è cultura e, soprattutto, è un patrimonio di tutti. Abbiamo pensato a un linguaggio nuovo per raccontare il mondo del vino e dei territori di produzione. Offrire a tutti esperienze e valore è la forza del successo di “Monza Wine Experience”».

I numeri, nonostante il maltempo della serata inaugurale e di domenica pomeriggio, spiegano bene il successo della manifestazione: già nella serata d’apertura ufficiale, il 17 settembre, oltre 3.800 persone hanno goduto una Monza di fine estate, arricchita da punti di degustazione open air presidiati dalla professionalità dei Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier -AIS.

La Monza Wine Experience si era avviata il 13 settembre con i menù con vini in abbinamento predisposti da sedici tra i migliori ristoranti di Monza. In questi sette giorni di appuntamenti dedicati al gusto, i ristoratori hanno dato il meglio di sé, proponendo speciali menù degustazione costruiti per meglio esaltare le caratteristiche dei vini partner del progetto.

Masterclass in Arengario e cooking show

Le Masterclass, tenute sotto le suggestive arcate dell’Arengario, sono state seguite da oltre 180 persone. Il fitto calendario di questi incontri ha portato la giusta dose di charme e professionalità tra i molti calici della manifestazione. In questi appuntamenti gli ambassador delle case vinicole, insieme ai Sommelier di AIS e al giornalista e critico gastronomico Aldo Fiordelli, hanno accompagnato con competenza e passione il racconto di quei territori, storie e tradizioni che stanno dietro alle grandi etichette della nostra penisola.

Sold out il cooking show di Giancarlo Morelli in collaborazione con l’associazione Le Soste e il suo risotto al levistico abbinato a due vini. Sold out la Masterclass sullo Champagne domenica nonostante la pioggia battente.

Grande emozione sabato mattina per l’assaggio di riso all’oro di Gualtiero Marchesi con tanto di certificato consegnato a quanti si erano prenotati e hanno avuto la possibilità di assaggiarlo, durante la celebrazioni dei 40 anni di questa mitica ricetta milanese al centro del libro: Risotto alla milanese, il piatto della tradizione interpretato dai migliori osti e chef.

Calici sotto le stelle e Wine & Street Food

Bene, nonostante il tempo, anche il risultato degli eventi di wine tasting on the road di Calici sotto le stelle e Wine & Street Food di Via Bergamo e Piazza Carrobiolo. In queste occasioni, sono stavi versati e degustati oltre 5.000 calici di vino, confermando che la manifestazione ha pienamente centrato l’obiettivo di rivolgersi a un profilo selezionato di cultori e appassionati di vino, nel rispetto del consumo consapevole di alcol e delle regole antiCovid19.

Le date di MONZA WINE EXPERIENCE 2022 saranno comunicate nei prossimi giorni.

CASE VINICOLE – Le Case Vinicole che hanno partecipato alla Monza Wine Experience sono: Allegrini, Argiolas, Ayala, Banfi, Bastianich, Cantina Lunae, Castelfeder, Cecchi, Consorzio Chianti Classico, Consorzio Moscato di Scanzo, Franciacorta, Letrari, Marisa Cuomo, Podere Don Cataldo, Rainoldi, Tenuta Fertuna, Val delle Rose

BOUTIQUE – Le Boutique che hanno partecipato alle Degustazioni in Boutique sono: Andros, Antognelli, ARC Gallery, Brian&Barry – Donna, Brian&Barry – Uomo, D’Augusta Gioielli, Enoteca Meregalli, Farmacia Duse, Il Cortiletto, Laura Pessina, Le Perle, Madame Sicò, Malberti Gioielli, Nenette, Ottica Barzaghi, Paolo Pessina, Remida, Rinascente, Trend

RISTORANTI – I Ristoranti che hanno preparato gli speciali Menù con vini in abbinamento sono: Alla Stanga, Bolle Pizzeria, Burlington, Civico 13 Taglieritivo, Da Bacco, Derby Grill, Dom, Era Pizza, Gren, I Toscano, La Cantina della Monaca, La Salumeria e il Mare, Mulino a Vino, Orso Bruno, Osteria del Cavolo, Pizzeria del Centro.

