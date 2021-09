Monza, Polizia Locale a scuola per una maggiore sicurezza di studenti e genitori

Una task force per la sicurezza di studenti e genitori fuori dalle scuole. Dall’inizio dell’anno scolastico gli agenti della Polizia locale sono presenti nei pressi degli istituti scolastici per assicurare il rispetto del codice della strada durante l’ingresso e l’uscita degli studenti.

Più agenti, più sicurezza

«Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni rispetto a cattive abitudini di guida e situazioni potenzialmente pericolose per i giovani e giovanissimi studenti delle nostre scuole, commenta l’Assessore alla SicurezzaFederico Arena. Abbiamo messo a disposizione un gruppo di venti agenti per evitare il mancato rispetto delle regole stradali che rappresenta un pericolo per studenti e famiglie durante l’ingresso e l’uscita, ma che spesso è anche causa di incidenti nonché di rallentamenti e congestione del traffico. Un servizio reso possibile dal recente aumento dell’organico del Comando di via Marsala, fortemente voluto dalla nostra amministrazione. La presenza di divise nelle strade è la premessa per garantire un efficace presidio del territorio, anche davanti alle scuole. Il nostro impegno resta sempre quello di investire risorse per aumentare il numero di agenti e migliorare la loro efficienza e la loro preparazione. Perché così si investe nella sicurezza dei cittadini».

Le scuole . Gli agenti sono presenti all’esterno delle seguenti scuole: «Don Milani» (via Monte Bisbino), «Tacoli» (via Vittor Pisani), «Raiberti» (via Raiberti), «Citterio» (via Collodi), «D’Acquisto» (via Paganini), «Anzani» (via Correggio), «Dante» (via Marsala) e «Manzoni» (via Mameli).

Una migliore qualità della vita . «Sono convinto che la presenza degli agenti della Polizia Locale all’esterno delle scuole, oltre a garantire la sicurezza degli alunni e dei genitori o dei nonni che li accompagnano, potrà migliorare il traffico davanti alle scuole che spesso è fonte di forte stress per gli automobilisti. Ciò, in definitiva, significa migliorare i rapporti tra le persone e la vivibilità della nostra città», conclude l’Assessore.

I «Nonni Civici» . Oltre alla Polizia Locale, il servizio all’esterno delle scuole è garantito dalla presenza di otto «Nonni Civici» che sono impegnati all’esterno di questi Istituti scolastici: «Munari» (via Marche), «Zara» (via Zara), «Pertini» e «Omero» (via Omero), «Rodari» (via Tosi) e «Pianeta Azzurro» (via Ferrari).

Per diventare «Nonni Civici» . I «nonni civici», prima di diventare operativi, dovranno frequentare presso la sede della Polizia Locale un corso di formazione durante il quale saranno date tutte le informazioni in merito al servizio da svolgere. A tutti i «nonni civici» è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni. Per avere maggiori informazioni per diventare «nonni civici»: Polizia Locale – tel. 039/2816207 o 229 – email I «nonni civici», prima di diventare operativi, dovranno frequentare presso la sede della Polizia Locale un corso di formazione durante il quale saranno date tutte le informazioni in merito al servizio da svolgere. A tutti i «nonni civici» è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni. Per avere maggiori informazioni per diventare «nonni civici»: Polizia Locale – tel. 039/2816207 o 229 – email [email protected]

