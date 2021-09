Ritorna Monza FuoriGp: una grande ripartenza con motori, musica e tanto divertimento

Sarà l’anno della ripartenza. Dopo un anno di stop, dovuto alla pandemia, #MonzaFuoriGP2021 torna con un programma ricco di eventi tra sport, musica, cultura, sociali e tanto divertimento. Il grande contenitore di eventi, collaterale al Formula 1 Heineken Gran Premio d’Italia 2021, è stato presentato in Comune alla presenza del sindaco Dario Allevi: “Siamo riusciti in poco tempo ad organizzare una kermesse che tanto è mancata ai cittadini”.

Una quattro giorni, da giovedì 9 settembre al giorno del Gran Premio domenica 12 settembre, che accoglierà i visitatori nelle due piazze centrali della città: piazza Trento e Trieste e Piazza Roma. L’inaugurazione è prevista per il 9 settembre, dalle 18.00 alle 19.00, alla presenza degli atleti olimpici brianzoli a cura del CONI. Seguirà un concerto, alle ore 21.30, con Jennifer Vargas accompagnata dalla sua straordinaria band.

E’ stata una corsa contro il tempo: “Abbiamo saputo che l’Autodromo poteva vendere i biglietti e riaprire le porte al pubblico solo il 6 agosto (il Gp ospiterà il 50% di pubblico ndr) – spiega il sindaco Dario Allevi – da qui si è partiti nell’organizzazione della manifestazione che ci ha coinvolto notte e giorno”.

Al tavolo dei relatori anche l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo, il Delegato CONI Monza e Brianza Martina Cambiaghi e l’assessore allo Sport Andrea Arbizzoni. Quest’ultimo ha messo l’accento sull’importanza della ripartenza: “Avremmo potuto non fare nulla invece ci siamo messi in gioco accogliendo questa difficile sfida. Abbiamo subito aperto un dialogo con le associazioni sportive del territorio proprio per essere al loro fianco e dargli visibilità in questo momento di delicata ripresa per tutti”.

In tema di novità il Sindaco è al lavoro proprio in questi giorni per cercare di portare una unità mobile dove i medici potranno vaccinare i giovani in vista del prossimo rientro a scuola.

Tutti gli eventi del Monza FuoriGp sono gratuiti e si svolgono nel rispetto delle misure anti-contagio da Covid-19 in vigore. Per accedere all’area spettacoli e delle attività sarà obbligatorio esibire un documento d’identità e il green pass.

Programma Monza FuoriGp

PIAZZA TRENTO E TRIESTE

– area palco Motorhome/hospitality Scuderia Ferrari Club Milano per eventi e musica – Radio Latte e Miele

– area motori con simulatori professionali Evotek

– pista bambini Ferrari: go kart a pedali dai 5 ai 9 anni, macchine a spinta dai 3 ai 7 anni, tricicli per i più piccoli

– maxi schermo di 25 mq ad alta luminosità per proiezione qualifiche e gara Formula 1

– area associazioni sportive

Giovedì 9 settembre

18.00 – 19.00 INAUGURAZIONE alla presenza degli atleti olimpici brianzoli

A cura di CONI

21.30 – 23.00 Concerto “JENNIFER VARGAS. WOMEN IN SOUL”

Jennifer Vargas, accompagnata dalla sua straordinaria Band, presenta una serata all’insegna dei più bei brani soul, pop e RnB, un viaggio personalissimo attraverso voci, brani e sonorità che hanno plasmato la sua personalità musicale. Aretha Franklin, Etta James, Tina Turner, Whitney Huston, Amy Winehouse sono solo alcune delle icone con cui l’artista si confronta per farne rivivere sul palco tutta l’unicità e l’immortalità.

A cura di Devil’s Sound

Venerdì 10 settembre

10.00 – 14.00 Associazioni sportiveAttività promozionale delle associazioni sportive: CONI Monza Brianza, ASD Astro Roller Skating, ASD Atletica Monza, Associazione Cinofila Salvataggio Nautico Onlus, SSD Judo Club Ronin, Shiatsu e Natura, ASD Il Salto, ASD Nuova Artistica Monza.

16.00 – 17.00 Spettacolo di Magia Lele Duse

Spettacolo di magia per bambini e famiglie.

A cura di Associazione Ti do una mano onlus

20.30 – 21.30 Motorsport Passion Award 2021

Torna l’evento tributo alla passione motoristica e alla Formula Uno a cura di Epickonomia e RmcMotori. Un talk show live che porta in piazza personaggi, storie e testimonianze del mondo dei motori condotto dai giornalisti Carlo Gaeta di Epickonomia e Paolo Ciccarone di RMC Motori.

A cura di Epickonomia e RmcMotori

22.00 – 23.30 Concerto “STEVIE BIONDI. THE BLACK POP LIST”

Il progetto “The Black Pop List” è un viaggio cronologico attraverso la musica americana di matrice “Black” di tutti i tempi, dal jazz alla disco degli ultimi anni, passando per la musica brasiliana, per il soul, per il rhythm & blues.

La band è composta da: Stevie Biondi – Voce; Stefano Freddi – Piano & tastiere; Alessio Goldin – Basso; Michele Bianchi – Chitarra; Carmine Bloisi – Batteria.

A cura di Devil’s Sound

Sabato 11 settembre

10.00 – 14.00 Evento fitness “SuperJumpOriginal” con Davide Tumiotto

Evento fitness sui trampolini elastici con il personal trainer Davide Tumiotto. Alle ore 10.30 “SuperJumpOriginal” e alle ore 11.30 “SuperJumpKombat”. Iscrizione obbligatoria ([email protected]), partecipazione a

pagamento. L’intero ricavato sarà devoluto a “Il paese ritrovato”.

A cura di Davide Tumiotto

15.00 – 15.30 CONI: presentazione della delegazione CONI MB e promozione progetti CONI

16.00 – 16.25 ASD Astro Roller Skating: presentazione squadre Campioni d’Europa

17.00 – 18.00 Concerto delle Orchestre Regionali di Chitarre e di Archi

Concerti dell’Orchestra Regionale di Chitarre, diretta dal maestro Ciro Fiorentino (ex docente del Liceo Zucchi), e dell’Orchestra Regionale di Archi, diretta dal maestro Giambattista Pianezzola (docente del Liceo Zucchi). Il progetto è voluto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, coordinato dal Liceo, a cui hanno aderito circa venti istituzioni scolastiche regionali, tra cui cinque licei musicali.

A cura di Liceo Musicale Zucchi di Monza

21.30 – 23.00 Concerto “2MONDI. OMAGGIO A LUCIO BATTISTI”

2MONDI si può definire, oltre che un tributo al più grande artista di musica leggera italiana, un omaggio alla colonna sonora della vita di molti di noi.

In due ore di musica live, saranno eseguiti i brani più famosi e quelli emotivamente più raffinati.

2 MONDI nasce dall’incontro di diversi musicisti provenienti da altre band, per stimolo sperimentale e piacere personale.

L’obiettivo è conservare la sincera ed onesta volontà di “ringraziare” Lucio Battisti per tutto quello che è stato ed ancora è, con rispetto, divertimento ed alta qualità.

A cura di Devil’s Sound

Domenica 12 settembre

11.00 – 12.00 Presentazione Festival “Lì sei vero”

Presentazione della V Edizione del Festival Nazionale “LiseiVero. Buone pratiche tra teatro e disabilità” che si terrà dal 20 al 26 settembre 2021 presso il Teatro Binario 7.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Il Veliero onlus con l’intento di perseguire, come paradigma della propria missione, il binomio cultura e disabilità, per garantire la partecipazione delle persone con disabilità allo sviluppo culturale del territorio.

Le attività collegate al Festival si propongono di sensibilizzare i cittadini sul tema della disabilità e rendere visibili i benefici del rapporto tra questa e l’arte. Inoltre, il Festival è un’importante occasione di incontro e confronto tra attori con disabilità, educatori, artisti e professionisti del settore.

A cura di Associazione Il Veliero Monza OdV

15.00 – 17.00 Proiezione gara Formula 1

Sul maxi schermo in diretta streaming la gara di Formula 1

PIAZZA ROMA

Venerdì 10 e sabato 11 settembre

10.00 – 20.00

Polizia Stradale con mezzi d’istituto & il Pullman Azzurro con attività varie

Esposizione di auto e moto della Polizia Stradale; il Pullman Azzurro itinerante proporrà attività didattiche legate all’educazione stradale. In programma lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della strada giocando. Sono previste “lezioni aperte” per adulti sul tema della sicurezza alla guida.

A cura di Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Monza Brianza

MOSTRE

F1 Heroes

Campioni e leggende nelle foto di Motorsport Images

1 – 19 settembre – Orangerie, Reggia di Monza

Esposizione di 120 fotografie che fanno parte della straordinaria collezione di Motorsport Images, selezionate e raccontate da Ercole Colombo e Giorgio Terruzzi.

Orari: dal martedì al venerdì 15.00-19.00, sabato e domenica 10.00-13.00 / 15.00-19.00, lunedì chiuso.

Durante la manifestazione: da giovedì 9 a domenica 12 settembre, orario continuato 10.00-19.00, venerdì 10 e sabato 11 settembre fino alle 23.00.

Ingresso libero.

In collaborazione con Vidi srl

Mostra-Concorso “Monza: la Città, il Parco e l’Autodromo”

3 – 12 settembre – Galleria Civica, via Camperio 1

Giunge quest’anno alla XII edizione la mostra-concorso “Monza: la Città, il Parco e l’Autodromo”. Aperto a tutti gli artisti di età non inferiore ai 13 anni, con tecnica e formato a discrezione dell’autore. I partecipanti sono invitati a valorizzare e interpretare, attraverso fantasia e creatività, il tema “Monza, il Parco e l’Autodromo”.In palio, per i primi tre classificati, mostre personali da allestire negli spazi della Biblioteca S. Gerardo. La scelta del quarto vincitore sarà affidata ai visitatori della mostra che potranno contribuire al “Premio Giuria Popolare” votando l’opera preferita.

Regolamento e modulo per partecipare al concorso su: www.associazionescuolaconti.com

Info: 339.1279645 / 333.6998653 – Email: [email protected]



VILLA REALE

7 e 8 settembre – Villa Reale, viale Brianza 1

Il futuro è ricerca e innovazione. Il 10 settembre, alla Villa Reale in diretta streaming, tornano gli Stati Generali della Ricerca e dell’Innovazione di Regione Lombardia, per riflettere insieme sulle nuove frontiere dell’innovazione come leva di ripresa e vision del futuro.

L’iniziativa è promossa all’interno di “Ricerca, innovazione e arte alla Reggia di Monza”, un programma di visite guidate gratuite, accompagnate da performance musicali e degustazioni.

La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria, info su: http://reglomb.it/io0150G2mlm



BOSCHETTI REALI

9 – 12 settembre – Street füd festival

21.30 – 23.00

Street food e intrattenimento musicale dal vivo.

L’accesso all’area è consentito solo ai possessori di green pass per una capienza massima di 150 persone.

A cura di tipico Eventi srls

Prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it dal giorno 4.09.2021

