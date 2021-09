Marathon Bike della Brianza, -2 giorni alla partenza: il programma della manifestazione

La MARATHON BIKE della Brianza si avvicina ai nastri di partenza, mancano solamente due giorni, ed ora agli iscritti non resta che aspettare il weekend del 5 settembre per godersi la festa tricolore, l’appuntamento clou del calendario nazionale marathon.

In questi giorni la macchina organizzativa sta viaggiando a pieno ritmo per mettere a punto tutti i dettagli dell’evento di domenica che assegnerà i titoli nazionali delle categorie agonistiche Open Maschile e Femminile e quelli delle 13 categorie amatoriali Elite Sport, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, Master 6, Master 7, Master 8+, Elite Sport Woman, Master Woman 1, Master Woman 2, Master Woman 3.

Questa domenica a Casatenovo dunque si farà sul serio, con l’apertura delle griglie di allineamento alle 8.30 e alle 9.00 verrà dato lo start del Campionato Italiano Marathon 2021. Per garantire il divertimento in tutta sicurezza, ad ogni settore si accederà tramite i varchi controllati dal personale dell’organizzazione, all’interno delle griglie di allineamento e di partenza, ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina che potrà essere tolta 30 secondi prima della partenza.

Sono state già definite le griglie di partenza. Davanti ci sarà quella riservata agli atleti della categoria Open Maschile e Femminile, seguita dalla griglia Rossa nella quale troveranno posto, per i criteri di merito, i punteggiati Top Class del Ranking Nazionale Marathon, i primi 5 di categoria dei circuiti Trek-Zerowind MTB Challenge e Coppa Lombardia MTB e i primi 100 classificati nella precedente edizione della MARATHON BIKE della Brianza.

A seguire la griglia degli abbonati ai circuiti Trek-Zerowind MTB Challenge e Coppa Lombardia MTB, con numerazione da 261 a 390, nella terza griglia saranno schierati tutti i tesserati FCI delle categorie amatoriali, con ordine di numerazione progressivo secondo la data di iscrizione. Quarta griglia per i tesserati degli Enti di Promozione Sportiva, in coda nell’ultima griglia della prima delle quattro partenze, prenderanno posto i non tesserati in possesso della tessera giornaliera che si cimenteranno sul percorso Marathon di 80 Km.

Per la seconda partenza dell’abbinata nazionale XCP, la Classic di 49 Km, le griglie saranno tre: la prima sarà composta dai ragazzi della categoria Junior e da atleti stranieri, la seconda tesserati FCI e Enti di Promozione Sportiva e l’ultima dai non tesserati.

Griglia unica invece per le ultime due partenze, distanziate di 10 minuti, Short di 30 Km e E-Bike.

Il programma della Marathon Bike della Brianza

Sabato 4 settembre

Dalle 14.30 alle 19.00 distribuzione numeri e verifica tessere.

Domenica 5 settembre

Ore 6.30-8.00 distribuzione numeri e verifica tessere percorso Marathon 80 Km.

Ore 6.30-9.45 distribuzione numeri percorso Classic/Avventura 49 Km. distribuzione numeri e verifica tessere percorso Marathon 80 Km.distribuzione numeri percorso Classic/Avventura 49 Km. Ore 8.30 procedura di allineamento percorso Marathon 80 Km.

Ore 9.00 partenza Marathon 80 Km. Ore 10.15 procedura di allineamento percorso Marathon 49 Km.

Ore 10.45 partenza percorso Classic/Avventura 49 Km. Ore 11.10 procedura di allineamento percorso Short 30 Km e E-Bike 49 Km.

Ore 11.20 partenza percorso Short 30 Km e E-Bike 49 Km. Ore 12.30-12.45 premiazione assoluta Marathon 80 Km.

Ore 15.00 premiazione e distribuzione premi.

Ore 16.00 chiusura arrivi. chiusura arrivi. Le classifiche verranno messe a disposizione online e non saranno esposte per evitare assembramenti sul posto.

