Lissone MTB: un tricolore, un argento e un bronzo alla Marathon Bike della Brianza

Domenica 5 settembre 2021 si è corso il Trofeo Lombardia MTB – Trofeo Radaelli Sport per le categorie giovanissimi, organizzato dalla UC Costa Masnaga presso il bike park del Comune di Lambrugo (CO).

Gara riservata agli atleti lombardi, per le categorie maschili iscrizione a cura dei Comitati Provinciali, con la possibilità di scegliere quattro convocati. Per le categorie femminile partecipazione libera.

Tre i percorsi di gara, quello corto da ripetere due volte per la categoria G1 e tre volte per la categoria G2. Percorso medio da ripetere due volte per la categoria G3 e tre volte per la categoria G4. Percorso lungo da ripetere quattro volte per la categoria G5 e cinque volte per la categoria G6.

Nella classifica finale la provincia di Monza e Brianza si è classificata al settimo posto. Ad accompagnare i giovani atleti in rappresentanza della provincia di Monza e Brianza è stato il sig. Colombo Gabriele, in sostituzione temporanea del Referente provinciale Sig. Gentile Luigi.

Accompagnatori per il Lissone MTB i Sig.ri Dossi Lorenzo e Scroccaro Dino, per il MTB Cogliate i Sig.ri Greco Michele e Proietto Oscar e per il MTB Increa il Sig. Marino Vincenzo.

Nella categoria G1 maschile, Recalcati Tommaso (Lissone MTB) ha ottenuto la 16^ posizione, Annoni Sebastiano (Lissone MTB) la 22^ e Casiraghi Valentino Giovanni (MTB Increa Brugherio ASD) la 23^. Nella categoria G1 femminile, Caruso Victoria (Lissone MTB) ha concluso la gara al 7° posto.

Nella categoria G2 maschile, Lombardi Luca (Lissone MTB) ha ottenuto il 6° posto, alle sue spalle Paradiso Niccolò (Lissone MTB). Nella categoria G2 femminile, Ghisellini Anastasia (Lissone MTB) sale sul podio grazie alla terza posizione.

Nella categoria G3 maschile, anche Sbragion Alessandro (Lissone MTB) ottiene un ottimo terzo posto, Rivolta Davide (Lissone MTB) la 6^ posizione, Cogliati Gregorio (Lissone MTB) 18° seguito da Volontè Matteo (Team MTB Cogliate ASD). Nella categoria G3 femminile, Proietto Lucia (Team MTB Cogliate ASD) ottiene la 9^ posizione, a seguire la compagna di squadra Zuccarà Mia (Team MTB Cogliate ASD).

Nella categoria G4 maschile, Spinelli Jason (Lissone MTB) conclude al 17° posto, Ghisellini Samuele (Lissone MTB) al 22° e a seguire Duroni Massimiliano (Team MTB Cogliate ASD). Nella categoria G4 femminile, Mandas Melissa (Team MTB Cogliate ASD) ottiene la 8^ posizione.

Nella categoria G5 maschile, Colombo Riccardo (Lissone MTB) ottiene la medaglia di bronzo, Colombo Pietro (Lissone MTB) in 23^ posizione, poco più indietro Resnati Alessandro (Lissone MTB) in 25^ posizione e Greco Christian (Team MTB Cogliate ASD). Nella categoria G5 femminile, Scroccaro Beatrice (Lissone MTB) ottiene la 6^ posizione, seguita da Marino Melissa (MTB Increa Brugherio ASD).

Nella categoria G6 maschile, ha preso il via il solo Mugnoni Enrico (Lissone MTB).

Nella stessa giornata, il gruppo di amatori è stato impegnato nella 30^ Marathon Bike della Brianza, gara organizzata dal Team Galgiana e valida come Campionato Italiano Marathon.

Gara corsa nella bellissima cornice del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, del Monte di Brianza e del Monte San Genesio. Oltre 1100 i bikers arrivati da tutta Italia per l’attesissima competizione, clou del calendario nazionale 2021 per le ruote grasse.

Giornata di grande festa per la Lissone MTB, che grazie ai quarantacinque gli atleti presenti al nastro di partenza, ha vinto il trofeo dedicato alla società più numerosa.

Per l’occasione la società ha messo a disposizione degli atleti il servizio borracciamento con moto staffetta ed il furgone societario. In sella alle moto il presidente Negro Cusa Emilio, i consiglieri Colombo Giancarlo e Montrasio Carlo e il giovane atleta Lanzi Luca. A bordo del furgone societario invece l’ex presidente Pinessi Celestino e l’attuale vicepresidente Gentile Luigi. A presiedere l’area team il consigliere Gentile Giulia.

Tre i percorsi in programma.

Sul percorso più lungo e impegnativo, con lunghezza di 80 km e 2300 mt di dislivello, valevole per maglia italiana, trentuno i nostri atleti al via.

Nella Categoria Under 23, Pandolfi Fabio ha ottenuto la 68^ posizione (349° assoluto) e Farina Mattia è stato costretto al ritiro a causa di un guasto tecnico non riparabile.

Nella Categoria Elite Sport, Fedeli Fabio Elia Francesco ha ottenuto la 42^ posizione (396° assoluto) e Delfino Andrea è stato costretto al ritiro a causa di un malore, risoltosi senza necessita di cure particolari da parte dello staff medico presente sul percorso.

Nella Categoria M1, Finazzi Mattia, detentore della maglia di Leader della Coppa Lombardia ottiene un’ottima 6^ posizione (58^ assoluta) transitando sotto al traguardo come primo atleta della società. Alle sue spalle Zampedri Andrea in 8^ posizione (78° assoluto) e terzo della società al traguardo. Platania Gianluca giunto in 33^ posizione (344° assoluto) e Burgio Giovanni in 36^ posizione (390° assoluto).

Nella categoria M2, Tonello Alessandro in 11^ posizione (88° assoluto). Rizzi Riccardo è riuscito ad ottenere un ottimo 13° posto (124° assoluto) nonostante la foratura che ne ha rallentato la corsa, Camassa Giovanni in 23^ posizione (248° assoluto), Arestilli Roberto in 26^ posizione (303° assoluto) e Ponzoni Gabriele costretto al ritiro per motivi di salute.

Nella categoria M3, Curnis Alessio conclude la gara all’8° posto (105° assoluto), Madaschi Marco all’11° (125° assoluto), Rivolta Cristian 16° (173° assoluto), Franzi Michele 19° (218 assoluto), Rizzi Walter 21° (238° assoluto) e Basanisi Luca 38° (361° assoluto).

Nella Categoria M4, Lanzi Stefano sfiora la vittoria, riuscendo a classificarsi in 2^ posizione ottenendo la medaglia di argento (65° assoluto), 2° della società al traguardo. Zebro Danilo 33° (328° assoluto), Crippa Matteo 45° (420° assoluto) e Rovera Luca costretto al ritiro a causa di un guasto non riparabile.

Nella Categoria M6, terzo gradino del podio e medaglia di bronzo per Solagna Maurizio (113° assoluto), Santoro Francesco 27° (286° assoluto), Frigerio Alessandro 36° (347° assoluto), Cazzaniga Roberto 42° (377° assoluto) e Sbarra Gianluca 48° (426° assoluto).

Nella Categoria M7, grandissima vittoria per Lanzi Giuseppe (139° assoluto) che indossa così la maglia di campione nazionale di categoria, Fusar Bassini Edoardo ottiene la 13^ posizione (336° assoluto) e Coppolino Andrea la 21^ (472° assoluto).

Sul percorso più corto e meno tortuoso, con lunghezza di 49 km e 1000 mt di dislivello, tredici i nostri atleti al via.

Nella categoria delle donne, vittoria e medaglia d’oro per Papetti Paola (85° assoluta).

Nella categoria Juniores, Barda Gabriele in 4^ posizione (12° assoluto) ad un passo dalla salita sul podio, dietro di lui Castlenovo Dimitri in 5^ posizione (18° assoluto), Gatti Tommaso conclude in 12^ posizione (80° assoluto) e Mousaid Jalale in 15^ posizione (129° assoluto).

Nella categoria Junior Sport, Fossati Giacomo ottiene la 32^ posizione (128° assoluto) nonostante una foratura sul percorso.

Nella categoria Elite Sport, 8° posto per Conca Alessandro (114° assoluto) e 12° posto per Solagna Manuel (205° assoluto).

Nella categoria M3, Santoro Lucio ottiene la 13^ posizione (169° assoluto).

Nella categoria M4, Pirovano Luca ottiene la 9^ posizione (83° assoluto), Cazzaniga Paolo 21^

posizione (159° assoluto).

Nella categoria M5, Zunnui Nicola ottiene la 9^ posizione (91° assoluto).

Nella categoria M6, Pinessi Marco ottimo 5° posto (115° assoluto).

Un solo partente della nostra società sul percorso di 49 km dedicato alle e-bike, Andrello Emanuele che ottiene la medaglia di bronzo.

A seguito dei piazzamenti di giornata, Lanzi Giuseppe e Solagna Maurizio vincono le maglie di campioni regionali lombardi.

Finazzi Mattia si conferma nel gruppo di testa del Coppa Lombardia così come Tonello Alessandro e Maiuolo Alessandro nel circuito Trek Zero Wind.

