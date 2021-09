Lissone MTB, Stefano Lanzi campione del Mondo MTB Master: da oggi indosserà la maglia arcobaleno

Fine settimana ricco di impegni e di emozionanti successi per i portacolori della Lissone MTB.

Dal 22 al 26 settembre al Ciocco si sono tenuti i Masters Mountain Bike Marathon World Championships. Evento promosso e organizzato dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica Il Ciocco Sport Lab valido per l’assegnazione delle maglie Campioni del Mondo Mtb Master 2021.

Gare corse nel cuore della Toscana, in provincia di Lucca, presso la tenuta al Ciocco Bike Circle, nel Comune di Barga, in occasione del 30° anniversario dal Campionato del Mondo Mtb del 1991.

Giornata clou dell’appuntamento per l’assegnazione delle maglie iridate, quella di sabato 25 settembre, con un’unica gara da disputare su un percorso di 63,60 km e 2468 mt di dislivello (due giri da 31,80 km), tracciato severo, tecnico, duro e selettivo.

Percorso snodato tra Garfagnana e Media Valle del Serchio, toccando alcuni dei luoghi di grande interesse storico e culturale della zona.

Strepitoso successo di Stefano Lanzi nella categoria Master 4, che da oggi indosserà la maglia arcobaleno di Campione del Mondo di categoria. Gara emozionante, con il raggiungimento per Lanzi, della quarta posizione assoluta, a meno di un minuto dal terzo classificato.

Coronamento di una fantastica stagione, sempre posizionato nelle zone alte delle classifiche.

Grandi emozioni le hanno regalate altri due atleti della Lissone MTB, entrambi vicecampioni del mondo delle categorie di appartenenza.

Nella categoria Master 6, Maurizio Tarquinio Solagna ottiene un’importante medaglia di argento ed un ottimo 26° posto nella classifica assoluta.

Stesso risultato nella categoria Master 7 per Giuseppe Lanzi, che agguanta così la 50° posizione assoluta.

Anche nella categoria Master 4 ottimo risultato per Alessandro Tonello, che si avvicina alla medaglia di bronzo, con la 4° posizione di categoria e la 23° posizione assoluta.

Grandissima festa per tutta la Lissone MTB in questa giornata trionfale.

Domenica, a Gallio (VI) si è corsa la Marathon dell’altopiano, gara organizzata dalla A.S.D. Cortina Experience. Cittadina situata tra la pianura veneta ed il territorio delle Dolomiti a circa 1000 mt di altitudine. Due i percorsi da poter scegliere da parte degli atleti: quello

Marathon, più lungo ed impegnativo lungo 67 km con un totale di 2100 mt di dislivello e quello Classic lungo 44 km con un totale di 1400 mt di dislivello.

Gara valida come ultima delle tre prove del Challenge MTB Veneto Experience 2021.

Quattro gli atleti della Lissone MTB al nastro di partenza, tutti impegnati sul percorso più lungo. Ottima prestazione di Andrea Zampedri, in 19° posizione assoluta e primo M1.

Zebro Danilo in 66° posizione assoluta e 8° M4, Walter Rizzi in 70° posizione assoluta e 9° M3 e Francesco Santoro in 89° posizione assoluta e 8° M6.

Nella stessa giornata, ad Iseo (BS) si è tenuta la 20° edizione della Gimondibike, partenza ed arrivo posti in via della Repubblica. Unico percorso con lunghezza 53,5 km e 1.100 mt di dislivello. Tracciato snodato tra le vigne della Franciacorta e caratterizzato dalla cronoscalata della Madonna del Corno.

Ottima prestazione per Mattia Finazzi, vincitore nella categoria M1 e 26° nella classifica assoluta. Nella categoria M5, Nicola Zunnui ottiene la 56° posizione e la 323° assoluta. Dietro di lui Andrea Coppolino ottiene la 17° posizione nella categoria M7 ed il 429° posto assoluto.

Un altro drappello di atleti è stato impegnato alla quarta prova del Gran Prix Valli Varesine, nel Comune di Laveno. Unico percorso di gara con lunghezza di 4,30 km e 162 mt di dislivello, da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza.

Medaglia d’oro per Giovanni Camassa nella categoria M2 e 9° posizione assoluta. Ruggero Luca Basanisi ottiene il quinto posto nella categoria M3 e la 26° posizione assoluta.

Per la categoria giovanissimi, impegno principale domenica 26 settembre al 4° Trofeo Pedretti, nel Comune di Gandosso (BG), gara organizzata dal Velo Club Sarnico e valida per il circuito Orobie Cup Junior.

Percorso di gara composto da un tracciato corto, uno medio ed uno lungo. Categoria G1 due giri corti da percorrere, categoria G2 tre giri corti, categoria G3 tre giri medi, categoria G4 un giro medio e due lunghi, categoria G5 tre giri lunghi e la categoria G6 quattro giri lunghi. Partenza fissata alle ore 10.00 con la categoria G1.

Al via nella categoria G1 maschile, Recalcati Tommaso ottiene l’8° posizione, poco più dietro, in 10° posizione Annoni Sebastiano e 18° posto per Luca Sindona. Nella categoria G1 Femminile primo gradino del podio per Caruso Victoria.

Lombardi Luca, nella categoria G2 maschile ottiene il settimo posto.

Nella categoria G2 Femminile vittoria di Ghisellini Anastasia. Nella categoria G3 maschile, Sbragion Alessandro arriva ad un passo dal podio, concludendo in 4°posizione. Davide Rivolta 7° posizione, Elia Andreello 18° posizione, Leonardo Rossi Detto Cecchetto 22° posizione, alle sue spalle Leonardo Bonvini, in 24° posizione Jacopo Iovino ed in 26° posizione Samuele Digiuni.

Nella categoria G4 maschile, Spinelli Jason appena fuori dalla top ten, in 11° posizione, Ghisellini Samuele in 24° posizione e Sergio Venere in 40° posizione.

Nella categoria G5 Femminile secondo gradino del podio per Scroccaro Beatrice.

Nella categoria G5 maschile, 10° posizione per Colombo Riccardo, poco più dietro, in 14° posizione Colombo Pietro, Stefano Dossi e Resnati Alessandro, rispettivamente in 33° e 34° posizione, Andrea Ballabio in 40° posizione.

Sempre domenica si è corso il 18° Memorial Roberto Mazzoni, nel Comune di Talamona (SO). Gara organizzata dal Talamona Sport Team. Percorso in circuito misto sterrato prato asfalto da ripetersi più volte in base alle categorie.

Un solo atleta al via della Lissone MTBF, Enrico Mugnoni, che ottiene la 14° posizione nella categoria G6.

