“In memoria di me”: visite alla Collezione d’arte dell’Ospedale San Gerardo

L’Ospedale San Gerardo di Monza custodisce e cura un rilevante patrimonio artistico, raccolto nei secoli e frutto di lasciti testamentari e regalie di privati cittadini a supporto delle istituzioni che si occupavano di assistenza ai malati e ai bisognosi.

“Dal 2015, in occasione dell’iniziativa Ville Aperte, la Delegazione FAI di Monza ha attivato una preziosa collaborazione con l’Ospedale San Gerardo, ASST Monza, per aprire al pubblico la sua Quadreria con visite finalizzate al coinvolgimento dei cittadini nella fruizione di beni culturali del nostro territorio e riprendendo idealmente la tradizione dell’esposizione periodica dei ritratti dei benefattori alla pubblica visione in forma di ringraziamento”, dichiara Elena Colombo, Capo Delegazione FAI Monza.

“Il patrimonio culturale di proprietà degli enti sanitari lombardi e quindi anche quello all’interno dell’ospedale San Gerardo – sottolinea il Direttore Generale della ASST Monza Silvano Casazza – costituisce non solo un esempio di virtuosa solidarietà e di committenza illuminata, ma un’importante testimonianza della storia sociale, economica e imprenditoriale del territorio che è andata di pari passo con il progresso della cura e della scienza medica in Lombardia. E’ grazie anche alle donazioni di ieri e di oggi, se il San Gerardo è diventato un’eccellenza. Il tour in mezzo a queste opere d’arte rappresenta così un viaggio nella storia”.

La Quadreria dei Benefattori è una raccolta di quasi 300 dipinti, in gran parte ritratti commissionati in forma gratulatoria dall’Amministrazione dei Luoghi Pii cittadini a partire dal Seicento fino alla prima metà del ‘900: opere di Mosè Bianchi, del fratello Gerardo e del padre Giosuè, di Emilio Borsa, Eugenio Spreafico, Pietro Tremolada, Emilio Parma tra gli altri.