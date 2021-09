Gran Premio d’Italia: tutto pronto, ma previsti solo 15mila spettatori (il 30% olandesi)

“Fare il Gran Premio è stato e sarà un grande sacrificio per Aci Italia”. Con queste parole il presidente di Aci Angelo Sticchi Damini ha aperto la presentazione del Gran Premio Formula 1 Heineken d’Italia 2021 che si terrà a Monza nel weekend dal 10 al 12 settembre, giorno della gara. “Dopo il gran premio quasi virtuale dello scorso anno adesso si torna in pista con il pubblico al 50% in presenza all’aperto e 35% al coperto. Limitazioni pesanti, che unite al fatto che le autorizzazioni per la vendita dei biglietti sono arrivate solo ad estate inoltra, che stanno incidendo sulle presenze previste: non più di 15-16mila per la giornata di domenica, quando gli altri anni se ne contavano oltre 100mila.

“Non contestiamo assolutamente le scelte fatte dal Governo, siamo convinti che stia facendo bene, però purtroppo fare il Gran Premio non è stato facile, ma Aci lo fa perchè mantiene gli impegni e questo è un impegno primario per noi – ha sottolineato Damiani – è stato determinante il contributo territorio per uno sforzo economico così importante. Adesso dobbiamo ripensare il futuro, adesso ci siamo rassegnati che dovremo convivere con questa pandemia”.

Monza è un segnale quindi di parziale normalità per tutti gli appassionati di motorsport, dopo più di un anno di attività a porte chiuse per il pubblico. Ricordiamo fra l’altro che l’edizione 2021 è esattamente a cento anni di distanza dal primo Gran Premio d’Italia del 1921 a Montichiari (Brescia). Una ricorrenza importante che sarà celebrata sabato 11 alle ore 17.40, quando una trentina di auto storiche arriveranno da Brescia, si schiereranno in pista e simbolicamente ci sarà il passaggio di una bandiera ad Aci Milano. Ma l’appuntamento a cui tutti mirano sono i cento anni dell’autodromo di Monza, leggasi futuro dell’impianto motoristico.

“Ci piacerebbe che l’anno prossimo in occasione dei 100 anni dell’autodromo il tempio della velocità diventi anche il tempio dello Sport. Abbiamo i progetti pronti ma cerchiamo i finanziamenti: servo poco meno di 100 milioni di euro e Aci non li può mettere da solo. – ha spiegato Sticchi che ha aggiunto: “Vorremmo fare una walk of fame, un museo dedicato ai motori e molto altro, ma onestamente siamo già in ritardo.”

Tante le novità dell’edizione che sono state spiegate dai relatori durante la conferenza. Mentre lo scorso anno sono stati ospitati gli eroi del Covid, quest’anno invece il tributo sarà per una rappresentanza della Nazionale campione d’Europa e per i campioni delle Olimpiadi e dei Giochi Paraolimpici: saranno ospiti e potranno fare domenica un giro di pista sul truck che sarà bardato con le bandiere tricolori e del Coni.” Saranno anche presenti con le autorità durante l’inno nazionale e quando passeranno le Frecce Tricolori. “E’ un Italia che vince e che continua a vincere. Abbiamo resistito bene alla pandemia e adesso nello sport. E questo diventerà oltre il tempo della velocità anche dello sport” ha concluso il numero uno di Aci.

Sul tema della ripartenza ha posto l’accento anche il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Un simbolo di avvicinamento alla normalità. Siamo contenti di poter sostenere anche quest’anno un Gp che dà visibilità al nostro territorio e al nostro Paese.”

Altra news importante è l’intitolazione della parabolica nel ventennale della sua morte a Michele Alboreto, di cui MBNews aveva già dato notizia nei giorni scorsi. La cerimonia si terrà sabato mattina con la famiglia. Quello che potete vedere in foto (sotto) è il bozzetto grafico.

Sticchi Damiani auspica una Ferrari in grande spolvero, magari vincente come nel 2019 con Leclerc: “Abbiamo visto domenica scorsa dei segnali interessanti da parte della Ferrari, speriamo possa farci rivivere il sogno di due anni fa”. In realtà gli ha risposto con una battuta il sindaco di Monza: “Per battere RedBull e Mercedes ci vorrebbe un miracolo!”. Chissà se a Monza questo miracolo avverà.

Questo GP va oltre alla performance sportiva: “La peculiarità come sempre sarà quella di coinvolgere il territorio brianzolo, lombardo e la città di Milano – spiega Geronimo La Russa, presidente Aci Milano – quest’anno purtroppo non è ancora possibile tutti gli eventi a cui di si era abituati, ma quest’anno il Gp sarà grandissimo con tanta voglia di fare e proprio perchè sono numerose le persone coinvolte abbiamo lanciato un hashtag #iovivoilgp, che vuole rappresentare i tanti modi i cui gli attori coinvolti, piloti, tifosi, personale, campioni… vivono questo momento”.

Al tavolo dei relatori anche Giuseppe Redaelli presidente dell’Autodromo di Monza che ha fatto il punto della corsa contro il tempo per risolvere tutte le difficoltà organizzative, soprattutto legate ai posti per i tifosi, visto che la soluzione prato non si poteva adottare. Ricordiamo che l’autorizzazione a vendere i biglietti è arrivato solo il 6 agosto. “L’apertura tardiva delle vendite ci ha penalizzato, ad oggi (7 settembre ndr) le previsioni sono di 15mila-16mila spettatori per la domenica. Dato curioso è che più del 30% vengono dall’Olanda per tifare Max Verstappen“.

Ma non sarà solo un weekend di gare, la città di Monza si sta infatti vestendo a festa e ha preparato un programma ricco di eventi collaterali racchiusi sotto il nome di FuoriGP. Il calendario è stato illustrato dal sindaco di Monza Dario Allevi.

Quella di Monza è la 14esima tappa del campionato, l’unica in Italia. I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale del circuito www.monzanet.it e dal rivenditore autorizzato www.ticketone.it. Per consultare il programma clicca qui. Importante sarà anche rispettare tutte le misure di sicurezza e controlli per accedere al circuito: clicca qui. Salta, quest’anno, anche la classica invasione di pista che era tradizione a fine gara.

