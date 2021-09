Desio, ultima settimana per il Festival Parco Tittoni: ecco il programma

Chiusura in bellezza con l’ultima settimana di eventi per la decima edizione del Festival Parco Tittoni di Desio. Questa sera, mercoledì 1 settembre, appuntamento con il reading del poeta Guido Catalano e spritz night. Giovedì 2 e sabato 4 settembre spazio alla musica del #nastythursday.

La decima stagione di Parco Tittoni si chiude domenica 5 settembre con una giornata insieme agli amici di Emergency, con attività nel boschetto e bancarelle e con i concerti di Alberto Patrucco e dei Vino Raro, cover band di Rino Gaetano e vecchia conoscenza degli aficionados di Parco Tittoni.

Per accedere in area live è necessario avere il Green pass oppure aver effettuato un tampone con risultato negativo nelle 48 ore precedenti.

Programma

Mercoledì 1 settembre

GUIDO CATALANO + SPRITZ NIGHT

Una nuova estate con il poeta ancora dal vivo per fare la cosa che più ama: abbattere quella parete che nell’ultimo anno e mezzo ci ha tenuti distanti. Asta, microfono e un mazzo di fiabe: queste le sue armi, un reading per voce sola, costellato di racconti di vita vissuta, sperata e sognata, sperando che possa avverarsi.

Orari: apertura dalle 19.30 all’1.00

Prevendita 13€ + diritti > https://bit.ly/35Rjhfs

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/

L’origine dello spritz è ricondotta all’usanza delle truppe dell’Impero austriaco di stanza nel Regno Lombardo-Veneto di allungare i vini locali, di elevata gradazione alcolica, con seltz o acqua frizzante. Da qui l’origine del nome, che si vuole derivare dal verbo tedesco austriaco spritzen, che significa “spruzzare”, cioè compiere il gesto di allungare il vino con l’acqua frizzante. Di tale usanza, diffusasi in breve tra la popolazione locale e conservatasi pressoché inalterata anche in Friuli-Venezia Giulia e in Trentino, rimane eco anche presso gli anziani di altre località del Nord.

Come cocktail, lo spritz nasce presumibilmente tra gli anni venti e trenta del Novecento tra Venezia e Padova, quando si pensò di unire a tale usanza l’Aperol (presentato alla Fiera di Padova nel 1919) o il Select (prodotto dai fratelli veneziani Pilla). Diviene popolare prima a Venezia e a Padova e, a partire dagli anni settanta, in tutto il Veneto, e nel 2011, con la denominazione di “spritz veneziano”, viene ufficializzato dall’IBA.

– La ricetta veneziana prevede: 1/3 di vino bianco frizzante; 1/3 di bitter; 1/3 di acqua frizzante.

– La ricetta ufficiale IBA prevede: 6 cl di prosecco; 4 cl di Aperol; q.b. di soda/seltz.

Questa sera puoi trovare anche la versione più amata di Venezia, con il Select oltre al Pirlo (bianco fermo, bitter ed acqua gassata) ed allo spritz austro-ungarico (vino e acqua gassata).

Orari: apertura dalle 19.30 alle 01.00

Ingresso gratuito (in area bosco e radura)

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/

Giovedì 2 settembre

NASTY THURSDAY

Il #nastythursday non vi lascia soli nemmeno in questo 2021! Ogni giovedì il Nasty Party s’impossessa di Parco Tittoni per accendere le serate che da ormai da anni regalano i ricordi più intensi dell’estate. La formula è quella che ha debuttato lo scorso anno: più comodi e più silenziosi, ma sempre in gran divertimento. Confermata l’offerta di 2 drink a 10 euro e doppia birretta a 8 euro.

Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00

Ingresso gratuito

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/

Venerdì 3 settembre

NANOWAR OF STEEL * SOLDOUT

I biglietti per il concerto dei Nanowar of Steel sono esauriti. Resta aperta al pubblico l’area ristoro (Bosco & Radura).

Sabato 4 settembre

NASTY SATURDAY

Le serate perse nell’ultimo anno non sono state recuperate del tutto, e quindi rieccoci all’ultimo #nastysaturday della stagione. La formula è quella classica del giovedì, i giri al bancone quelli tipici del sabato sera. Confermata l’offerta di 2 drink a 10 euro e doppia birretta a 8 euro.

Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00

Ingresso gratuito

Prenotazione tavolo consigliata https://www.parcotittoni.it/prenotazioni/

Domenica 5 settembre

OMAGGIO A RINO GAETANO CON “VINO RARO” * EMERGENCY DAY * ALBERTO PATRUCCO

La decima stagione di Parco Tittoni si chiude con una giornata insieme agli amici di Emergency, con attività nel boschetto e bancarelle e con i concerti di Alberto Patrucco e dei Vino Raro, cover band di Rino Gaetano e vecchia conoscenza degli aficionados di Parco Tittoni.

Programma:

Apertura ore 18.00

Promo Svuota Fusti

Birra a 4€ e 3 Birre a 10€ (chiare)

Ore 20.30 – Alberto Patrucco, Live in area Radura

Ingresso gratuito, prenota il tuo posto in area Radura: www.parcotittoni.it/prenotazioni

Ore 21:00 – Omaggio a Rino Gaetano con Vino Raro in area Live

Ingresso 5€ +ddp > https://bit.ly/RGaetano

Autore di canzoni graffianti e appassionate, paladino del Sud e degli sfruttati, nemico giurato di tutti i politici, Rino Gaetano è uno dei songwriter di culto della scena italiana.

Per l’ironia e l’intelligenza dei suoi testi, per il suo songwriting schietto e graffiante, Rino Gaetano si è meritato un posto accanto ai più grandi esponenti della canzone italiana.

Il suo universo è affollato di santi che salgono sul rogo “vestiti d’amianto”; di donne immaginarie che filano la lana e fiutano tartufi; di cieli blu e di notti stellate, di amabili puttane e detestabili politici d’ogni schieramento. Irride e commuove, con l’anarchica eccentricità dei poeti cantastorie. L’Italia delle P38 e della strategia della tensione, nelle sue canzoni, diventa un paese surreale, diviso tra fiaba e dramma, passioni sentimentali e contraddizioni sociali. Un paese che Gaetano ha sempre amato, ma che quasi mai l’ha voluto comprendere.

I Vino Raro lo reinterpretano in chiave reggae consolidata e non scontata.

Area Eventi

Ingresso previo acquisto del biglietto

400 posti seduti, fronte villa

Area Bosco – Bar & Griglieria

Ingresso SEMPRE gratuito

Novità in menù

Arrosticini – Bratwurst, Pretzel e Crauti

Ribs – Pulled Pork Bun

Sovracosce -Burger di Bufalo – Fritto Misto

La manifestazione avverrà in sicurezza e nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Foto Ufficio Stampa Festival Parco Tittoni

