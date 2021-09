Covid, in Lombardia 765 i nuovi positivi. A Monza e Brianza + 83

Con 74.638 tamponi effettuati sono 765 i positivi al Covid casi in Lombardia. In calo il numero dei pazienti i ricoverati in terapia intensiva (-2) in aumento il numero delle persone negli altri reparti (+11). Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

DATI COVID PER PROVINCIA

MILANO 287

BERGAMO 58

BRESCIA 90

COMO 36

CREMONA 10

LECCO 17

LODI 10

MANTOVA 40

MONZA E BRIANZA 83

PAVIA 44

SONDRIO 8

VARESE 54

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter