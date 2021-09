Coldiretti, Umberto Bertolasi nuovo direttore della Federazione di Milano, Lodi e Monza

Cambio al vertice della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza: Umberto Bertolasi è il nuovo direttore interprovinciale. Eletto all’unanimità dal Consiglio della Federazione succede a Roberto Gallizioli, chiamato ora a un nuovo incarico. Al passaggio delle consegne hanno partecipato, fra gli altri, il presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza Alessandro Rota, il segretario organizzativo della Confederazione nazionale Giovanni Benedetti, il presidente e il direttore di Coldiretti Lombardia Paolo Voltini e Marina Montedoro.

“Il mio – dichiara il presidente interprovinciale Rota – è un ringraziamento per il percorso condiviso con Roberto Gallizioli, per tutti i risultati che la Federazione ha raggiunto in questi splendidi anni e per la vicinanza che Roberto ha sempre dimostrato al territorio in un periodo tanto difficile come quello pandemico. Come Consiglio di amministrazione – aggiunge Rota – siamo certi che insieme a Umberto Bertolasi continueremo a lavorare per dare risposte ai nostri soci. Accogliamo con piacere il nuovo direttore, al quale auguriamo un proficuo lavoro in questa nuova esperienza”.

Bertolasi, 53 anni e una laurea in Scienze forestali all’Università di Firenze, arriva dalla federazione regionale lombarda di Confagricoltura che ha diretto dal 2010. “Ringrazio per la fiducia che mi ha dato la Coldiretti – spiega il nuovo direttore di Milano, Lodi e Monza Brianza -. Mi attende un percorso nuovo nel quale mi auguro di poter portare un po’ del mio vissuto personale e del bagaglio professionale maturato in questi anni. Sento anche la responsabilità di non dover sprecare nulla del lavoro fatto finora dalla Federazione”.

Nel suo saluto, Roberto Gallizioli ha ringraziato il presidente Rota, i vertici nazionali e regionali di Coldiretti, il personale della Federazione interprovinciale, i dirigenti e tutti i soci: “Grazie a loro – chiarisce – ho potuto respirare una grande passione per Coldiretti. Credo che il percorso fatto insieme sia stato davvero positivo. Adesso approccio il mio nuovo incarico con lo stesso desiderio di dare un contributo alla Coldiretti”.

