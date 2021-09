Desio all’insegna della mobilità attiva: il 19 settembre lancia il Ciclonvalla day

In arrivo l’evento che farà sperimentare una Desio dove ci si potrà muovere in maniera attiva. Un’opportunità per conoscere il Biciplan cittadino (in fase di redazione), che, individuando la rete portante e le secondarie dei percorsi ciclabili desiani, favorirà una mobilità attiva.

Il Comune di Desio, in collaborazione con le Associazioni AbcDesio – Ciclisti Urbani Desiani, Equibici, FIAB, Legambiente, Casa delle Donne, Desio Città’ Aperta e i Comitati di Quartiere, domenica 19 settembre lancia il Ciclonvalla Day. Una biciclettata per sperimentare la proposta dell’anello ciclabile, la circonvallazione ciclabile, intorno a Desio. Per vivere una nuova mobilità urbana e scoprire che si può, pedalando, girare intorno a Desio in 20/25 minuti, oppure attraversare il comune in 15/20 minuti.

CICLONVALLA DAY, LA GIORNATA. Appuntamento domenica 19 settembre alle 9.30 in via Cavalieri di Vittorio Veneto, presso il parcheggio della Biblioteca comunale. Partenza prevista per le 10, il circuito si snoderà per circa 10 km per poi concludersi in Piazza Conciliazione dopo circa 2 ore.

Il percorso. Via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Piermarini, via Forlanini (direzione Sud, verso Muggiò), via Caravaggio (fino ad attraversamento via Milano incrocio supermercato EsseLunga), via San Vincenzo, via Bassano del Grappa, via Calatafimi, via Majorana, viale Sabotino, via Kuliscioff, via Parini (scuole Pirotta/Agnesi), via Pallavicini (verso Ospedale di Desio), via Nizza, via Goito, via Tintoretto, via Piave, via Due Palme, via Brennero, via Tarra, via Milite Ignoto, via XXV Aprile, via Lampugnani, via Largo Alpini, via Pio XI. Il circuito è in sicurezza, presidiato negli snodi piu’ critici, grazie al supporto degli Agenti di Polizia Locale e di alcune associazioni del territorio.

ISCRIZIONI. Per partecipare è obbligatorio iscriversi, per motivi assicurativi, attraverso la casco protettivo. Durante il ritrovo sarà necessario firmare una liberatoria, che declina ogni tipo di responsabilità per danni recati a cose o persone, oltre al rispetto delle disposizioni anti-Covid. . Per partecipare è obbligatorio iscriversi, per motivi assicurativi, attraverso la piattaforma dedicata Eventbrite . Viene consigliato l’utilizzo del. Durante il ritrovo sarà necessario firmare unache declina ogni tipo di responsabilità per danni recati a cose o persone, oltre al rispetto delle disposizioni anti-Covid.

IL SOSTEGNO ALLE DONNE E BAMBINI AFGANI. Durante il ritrovo sarà distribuita a tutti i partecipanti una mascherina di colore rosso, segno di riconoscimento e sostegno all’iniziativa dell’ ASSOCIAZIONE ZENZERO Onlus, che sta supportando le donne e i bambini afgani in questo difficile momento con il progetto #Savethebluewomen. Durante il ritrovo sarà distribuita a tutti i partecipanti una, segno di riconoscimento e sostegno all’iniziativa dell’, che sta supportando le donne e i bambini afgani in questo difficile momento con il progetto

Per chiunque volesse sostenere il progetto, è possibile effettuare una donazione tramite:

– bonifico bancario all’ Associazione Zenzero Onlus

IBAN: IT23P0501801600000017040932

Causale “Donazione Emergenza Afghanistan”

– direttamente dal sito www.associazionezenzero.com , cliccando sul bottone “ Donate ” in homepage

