Cesano, lavori in corso alla ciclopedonale per la stazione ma quella per l’Oasi Lipu è un disastro

Un sopralluogo per controllare che tutto stia procedendo come da programmi, quello effettuato questa mattina dal Sindaco di Cesano Maderno, Maurilio Longhin.

E poi, un post sul sito ufficiale del Comune per comunicare che: “Proseguono i lavori per completare il percorso ciclopedonale che dal Villaggio Snia arriva alla Stazione, dopo la realizzazione della nuova strada di collegamento per il quartiere San Giuseppe e la contestuale realizzazione del percorso ciclopedonale.”

Ma se, in via Friuli, tutto procede c’è anche chi gira la luce dei riflettori su un’altra ciclopedonale che, invece, è in stato di degrado: il percorso che dovrebbe collegare il villaggio Snia all’Oasi Lipu.

“Sindaco, ha anche controllato lo stato di abbandono dell’altra ciclabile? – chiede un utente – da mesi è pronta per il collaudo, ma tutto è fermo e intanto la pista sta diventando una giungla!”.

Immediata la risposta dell’Amministrazione che replica: “il tratto di ciclabile da Lei evidenziato non è al momento in carico al Comune di Cesano Maderno ma è ancora in carico all’operatore che lo ha realizzato e che ha edificato l’intero comparto immobiliare. Il Comune ha provveduto prima della pausa estiva a nominare il professionista per il necessario collaudo in seguito al quale l’opera sarà consegnata al Comune di Cesano Maderno. L’opera ovviamente dovrà essere consegnata in ordine. La manutenzione di tale tratto di ciclabile rimarrà in carico all’operatore per i prossimi 2 anni”.

Una risposta che, però, non ha convinto tutti: c’è chi, infatti, punta il dito contro il Comune definendolo “il solito scaricabarile” e chi invece, lancia un appello direttamente al Sindaco affermando che “dovrebbe uscire un po’ di più dal suo ufficio per constatare di persona il degrado in cui versa Cesano e non farlo solo quando il mandato sta per terminare”.

