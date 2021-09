Il biassonese Andrea Pirovano è vicecampione X30 Junior nella Iame Series Italy

Si chiude alla grande la stagione di Andrea Pirovano nella IAME Series Italy che ha terminato il suo calendario di otto gare ieri sulla pista di Adria.

Grazie ai risultati ottenuti sulla pista rodigina, il driver brianzolo conquista la piazza d’onore in campionato alle spalle del campione di categoria Pavan (suo compagno di squadra) e si garantisce il diritto di accesso alla Finale Internazionale IAME che si disputerà in Ottobre proprio sul tracciato veneto.

Andando con ordine, in questa ultima tappa del monomarca Pirovano si dimostrava velocissimo sin dalle prove libere andando poi a confermare le sue prestazioni nel corso delle qualifiche dove mancava la pole di gruppo per un soffio (secondo). Grazie a questo ottimo avvio, Pirovano poteva affrontare le successive tre manche di sfida scattando sempre dalle primissime posizioni dello schieramento.

Nel corso delle combattutissime manche Pirovano si metteva in mostra e confermava l’ottimo stato di forma conquistando un secondo, un quarto e un terzo posto che gli garantivano l’accesso alla Finale con start dalla terza fila (quinto). Nella Finale Pirovano cercava in tutti i modi di salire sul podio, mantenendo la quinta piazza per buona parte della gara, prima di accusare un problema all’accensione del suo motore che ne limitava le prestazioni costringendolo a doversi accontentare della ottava posizione sotto la bandiera a scacchi. Grazie comunque a questi risultati Pirovano si garantiva i punti necessari a conquistare la piazza d’onore in campionato e il ticket per la Finale Internazionale IAME in programma ad Adria nel mese di Ottobre.

Le dichiarazioni

Andrea Pirovano: “Sono davvero molto contento di come abbiamo chiuso la stagione perché con tutto il Team Driver abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo punto. La X30 Junior è stata davvero una categoria molto tosta grazie alla quale ho imparato molto. Complimenti per il titolo anche a Pavan e un grande grazie a tutti coloro mi hanno spinto sempre a dare il massimo in questa stagione. Ora pensiamo alla Finale Internazionale alla quale tengo davvero molto”.

A questo link è possibile trovare la classifica finale del campionato.

