Usmate Velate, videosorveglianza comunale: due nuovi “occhi” sul territorio

Due nuovi “occhi” elettronici per controllare con sempre maggiore attenzione il territorio di Usmate Velate. Con l’arrivo del mese di settembre, si estenderà ulteriormente il sistema di videosorveglianza comunale che già oggi vede attive 66 telecamere grazie ad una forte implementazione voluta dall’Amministrazione Comunale a cavallo fra il 2019 e il 2020.

L’ampliamento dell’impianto vedrà, già nei prossimi giorni, la collocazione di due nuovi dispositivi in aree sensibili del territorio. Una telecamera verrà collocata nelle immediate vicinanze degli Orti urbani, per tenere sotto costante osservazione uno degli spazi pubblici destinati al coinvolgimento dei cittadini. Un’altra telecamera invece riprenderà l’accesso viabilistico alla città nei pressi di via Stazione – via Lombardia, garantendo un ulteriore controllo sui veicoli in transito sia in entrata che in uscita del territorio.

“Quello della videosorveglianza è un progetto al quale teniamo in modo particolare e che, nei mesi, ha dato risultati importanti aumentando la percezione di sicurezza dei nostri cittadini – sottolinea Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – In più occasioni, a seguito di tempestive denunce da parte di cittadini privati, le immagini riprese dalla videosorveglianza hanno permesso di individuare gli autori dei reati. Le telecamere sono uno strumento preventivo e dissuasivo, ma acquistano un valore decisivo nel corso delle indagini compiute dalle Forze dell’Ordine. Per questo motivo, le registrazioni sono a disposizione della nostra Polizia Locale e all’occorrenza dell’Arma dei Carabinieri, in modo tale da offrire un ulteriore strumento per risalire a chi si è reso colpevole di episodi di microcriminalità o violazione della propria privata”.

L’impianto di sorveglianza copre infatti luoghi strategici del territorio a tutela del patrimonio pubblico, ma più di recente gli “occhi” elettronici sorvegliano i due ingressi del sentiero delle More, il centro civico di Cascina Corrada ed anche il sottopasso pedonale di via Lombardia che proprio in questi giorni è oggetto di un importante lavoro di tinteggiatura e riqualificazione.

“Alcune di queste videocamere sono di ultima generazione e auto-alimentate attraverso l’ausilio di un pannello solare – conclude De Sena – in questo modo abbiamo la possibilità di garantire copertura anche a quegli angoli di territorio dove non è fattibile un collegamento diretto con la corrente elettrica. La tecnologia ci sarà sempre più di aiuto per far sentire i cittadini sicuri non solo nella propria abitazione, ma anche mentre sono in strada, in giardini pubblici o mentre attraversano il nostro territorio”.

