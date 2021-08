Vero Volley Monza femminile, svelato ufficialmente il calendario

Sarà in esterna, precisamente a Busto Arsizio, la prima gara ufficiale del 77° Campionato di Serie A1 della Vero Volley Monza femminile. La prima squadra rosa del Consorzio Vero Volley, guidata per la seconda stagione consecutiva dal tecnico Marco Gaspari, si prepara ad un’altra annata sportiva spumeggiante, la sesta di fila, nell’olimpo del volley rosa nazionale.

La stagione regolare 2021-2022 delle rosablù si aprirà quindi contro la Unet E-Work, domenica 10 ottobre 2021, e terminerà domenica 3 aprile 2022 con la sfida esterna alla Delta Despar Trentino. In mezzo, in quello che sarà un campionato a 14 squadre con 26 giornate complessive tra andata e ritorno e due retrocessioni, tante gare tutte da vivere. La seconda giornata di andata la Vero Volley Monza femminile la giocherà tra le mura amiche dell’Arena di Monza contro la Reale Mutua Fenera Chieri (17 ottobre), con la terza che sarà nuovamente in trasferta, a Bergamo, nel primo turno infrasettimanale, contro la Volley Bergamo 1991 (20 ottobre).

Quarta e quinta giornata al cardiopalma per le monzesi, entrambe in casa, contro la Igor Gorgonzola Novara, il 24 ottobre, e contro l’Imoco Volley Conegliano, il 31 ottobre. La sesta giornata per la Vero Volley Monza femminile sarà in Toscana contro la Savino del Bene Scandicci il 7 novembre, mentre la settima è fissata nella capitale, contro l’Acqua&Sapone Roma, il 14 novembre. Se all’ottava giornata a fare visita alle rosablù ci sarà la VBC è più Casalmaggiore, il 21 novembre, alla nona, il 28 novembre, è previsto il match a Cuneo, contro la Bosca San Bernardo.

Il 5 dicembre la Vero Volley sfiderà in casa Il Bisonte Firenze nella decima giornata, mentre il 12 sarà a Perugia per vedersela contro la Bartoccini Fortinfissi, nella undicesima. Dopo la dodicesima di andata, fissata contro la Megabox Vallefoglia nelle Marche il 19 dicembre, ci sarà la tredicesima e ultima prima del giro di boa prevista a Monza, il giorno di Santo Stefano, contro Trento.

Dopo il terzo posto della passata stagione, la Vero Volley Monza femminile proverà a migliorarsi per centrare il pass per i Play Off Scudetto, dove si qualificano, come sempre, le prime 8 squadre classificate al termine della Regular Season: i quarti di finale e le semifinali si disputeranno al meglio delle due gare vinte su tre, mentre la Finale si giocherà al meglio delle tre gare vinte su cinque. L’eventuale Gara-5 è in programma nel weekend del 14-15 maggio 2022.

Confermata anche la formula della Coppa Italia, con le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^, che si affronteranno nei quarti di finale su gare di sola andata sui campi delle migliori classificate (29-30 dicembre). Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio.

Della rosa femminile già è stato svelato lo staff, con relativi innesti.

