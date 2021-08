Sovrappasso ciclopedonale a Varedo: Cittadini contrariati: la risposta della giunta Vergani

Giorno dopo giorno sta prendendo forma il sovrappasso ciclopedonale all’altezza del passaggio a livello di Varedo, in via Umberto I.

Dopo l’annuncio dei lavori, i primi scavi realizzativi e un lungo “work in progress” dovuto ai necessari tempi di assestamento delle fondamenta e ai rispettivi tempi realizzativi delle strutture metalliche, tutto sembra pronto per l’ultimazione della progettualità, prevista – stando a quanto l’amministrazione Vergani ha asserito – entro fine ottobre 2021.

COSA NE PENSANO LE PERSONE?

Il progetto però sembra abbia lasciato un po’ di amaro in bocca a diversi cittadini, i quali si dicono perplessi in merito alla struttura e sulla pagina Facebook di Sei di Varedo se, esternano la propria levata di scudi. “Come sempre – scrive Giusy R. – in Italia sprechiamo soldi in opere e strutture non indispensabili senza pensare alle reali necessità di un paese”.

Dello stesso avviso sono molti cittadini tra cui Benedetto B. il quale da una parte si dice a favore dell’opera poiché costituisce l’unico modo per consentire un attraversamento in sicurezza dei binari, ma al contempo si augura “che quel catafascio che certo non mi piace, sia un’opera transitoria“. Transitoria non è, l’opera: è costata 1,3 milioni, tutti a carico di Regione Lombardia e lì rimarrà.

Alcuni cittadini ironizzano poi sul progetto ( e sulla sua estetica ndr) asserendo che si tratti “di un’opera di arte contemporanea”. E così Massimo G. commenta: “Quando mai a Varedo fanno una cosa giusta? Fin quando c’è questa gente in Comune sarà sempre peggio”.

Insomma, l’opera non è piaciuta e sul gruppo della pagina Facebook, i commenti negativi superano il centinaio. In generale, però, l’aria che si respira è quella del malcontento. Anche fuori dai social. Alessandro.R, e Paola, ad esempio si chiedono “perché non sia stato fatto un sottopasso più vicino a via Umberto I, anziché l’attuale così distante. Questi – lamentano – sarebbe stato utilizzato più facilmente e avrebbe evitato lo spreco di ulteriori soldi pubblici per un sovrappasso che oltre ad essere un pugno nell’occhio, sembra non piacere a nessuno”.

LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE VERGANI

La giunta Vergani, interpellata a seguito del malcontento palesato dai cittadini fa chiarezza. A rispondere è Fabrizio Figini, vicesindaco di Varedo e assessore all’urbanistica e all’Ambiente.

L’assessore premette che “l’intera via Maddalena, con i relativi marciapiedi e parcheggi, verrà sistemata con il rifacimento della pavimentazione“.

Inoltre, precisa Figini, “le spese sostenute finora non sono state fatte a carico dei cittadini di Varedo, poiché finanziate sempre da Regione Lombardia. L’intento è stato quello di dare ai cittadini un attraversamento comodo e sicuro evitando lunghe attese sotto al sole o al freddo“.

Precisa il vicesindaco: “In merito al sottopasso realizzato da Trenord in stazione, va chiarito che si tratta di una scelta legittima e tecnica delle Ferrovie per l’utilizzo dei pendolari e non tanto per i cittadini. Non va quindi inteso come un sottopasso scomodo realizzato senza cognizione di causa da questa amministrazione. Per tanto – sottolinea Fabrizio Figini – a quelli che dicono che invece la passerella non servirà a nulla, rispondiamo che è invece un’ opera necessaria la quale, inoltre, eviterà il pericolosissimo passaggio pedonale a lato del passaggio a livello o comunque sotto le sbarre dello stesso”.



A conclusine della sua spiegazione l’assessore Fabrizio Figini asserisce: “A chi afferma che potevamo realizzare la passerella tra via Napoli e via Rossini, ricordiamo che il 90% dei nostri cittadini attraversa sistematicamente via Umberto I, anche durante gli orari di apertura e chiusura delle scuole”.

