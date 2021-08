Seveso: la Lega scarica l’ex-sindaco Allievi

In merito alla campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative a Seveso, interviene la sezione locale della Lega Salvini: “Luca Allievi, sindaco di Seveso eletto nel 2018 alla guida del centrodestra, si è dimesso il 1 luglio 2021. Una scelta, la sua, assunta in maniera improvvisa e inaspettata, senza averla condivisa o discussa con i membri della giunta e con i consiglieri di maggioranza. Nemmeno con quelli della Lega, la forza politica in cui ha militato per anni.

Dopo la sua decisione, appresa attraverso fonti giornalistiche, i tentativi di parlare con lui per avere spiegazioni logiche non sono andati a buon fine. Dopo un’azione del genere, che ha causato la fine del rapporto di fiducia tra lui e il resto degli assessori – i suoi più stretti collaboratori – era impossibile continuare ad avere un rapporto di leale collaborazione che da parte nostra c’era sempre stata.

Affermare che Alessia Borroni sia stata fermamente contraria alla delibera sui semafori certifica la faziosità delle informazioni che in queste settimane gli esponenti della lista civica Allievi sindaco che non è legata in alcun modo alla Lega , dopo avere tradito il mandato affidatogli dai cittadini ed avendo dimostrato di essere incapace a gestire una squadra di governo, stanno raccontando ai sevesini.

Gli uffici che hanno lavorato alla delibera lo hanno fatto anche con il sostegno e le indicazioni di Alessia Borroni che aveva dato mandato di stanziare il contributo arrivato da Regione Lombardia per quello scopo e confermato poi dall’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio comunale lo scorso 30 giugno. Affermare il contrario è sinonimo di falsità.

Dispiace affrontare una campagna elettorale che per volontà del Ghost-writer della lista si preannuncia essere improntata sulla malafede.

Noi abbiamo un’altra visione della politica e siamo pronti a prendere in mano l’amministrazione di Seveso per portare a termine gli obiettivi del nostro programma e garantire un governo stabile basato sulla lealtà e l’onestà”.

Restiamo in attesa di una replica da parte del ex-sindaco Luca Allievi.

