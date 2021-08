Seveso, elezioni comunali: per la prima volta una donna candidata sindaco

Il centrodestra a Seveso ritrova la coesione. Le segreterie politiche di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e MuoviAmo Seveso hanno raggiunto un accordo politico e di programma che ha indicato Alessia Borroni come candidata sindaco della coalizione. Per la prima volta Seveso ha una donna candidata alla carica di sindaco con Alessia Borroni che vanta un curriculum di altissimo livello.

“Ringrazio la coalizione di centrodestra per avere riposto fiducia nella mia persona e i tanti sevesini incontrati in queste ultime settimane che con le loro parole mi hanno spinto ad accettare questa sfida importante. Sono a disposizione dei miei concittadini per costruire un’amministrazione solida, che sia unita e capace di ascoltare, dialogare, confrontarsi e assumersi le proprie responsabilità per portare avanti con impegno e determinazione gli obiettivi condivisi”. Queste le parole del candidato sindaco, che da diversi giorni è al lavoro per definire programma elettorale e squadra.

La presentazione del candidato e delle liste è prevista per il mese di settembre. “Il centrodestra a Seveso ritrova la sua coesione naturale – commentano le segreterie cittadine e provinciali di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e della lista civica – con persone serie e preparate che vogliono impegnarsi per la propria città, portando avanti il modello di buon governo che contraddistingue la nostra azione politica alla guida della Regione Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza oltre che di tanti comuni come ad esempio le vicine Meda, Lentate, Bovisio Masciago, Limbiate e molte altre ancora”.

“Per la prossima amministrazione di Seveso sarà importante interloquire in maniera propositiva e costruttiva con gli altri enti e riteniamo che la squadra costruita intorno ad Alessia Borroni esprima personalità adeguate e all’altezza di amministrare la città”.

Foto: Facebook

