Seregno, doppio colpo in attacco: acquistati St Clair e Cernigoi

Dopo settimane di standby, il mercato del Seregno è entrato nel vivo, e l’ha fatto, soprattutto e con decisione già nei giorni scorsi, ma tra ieri e oggi è arrivata l’ufficialità dell’approdo negli azzurri di due innesti di grande caratura e dal futuro roseo: niente male per chi punta in alto; per chi in un progetto triennale conta di arrivare in Serie B: ecco St Clair e Cernigoi, due attaccanti per sognare in grande.

Identikit dei due nuovi arrivati

St Clair

Il primo dei due colpi è stato ufficializzato nel pomeriggio di ieri, trattasi di Harvey William St Clair, che, direttamente dal Venezia, dunque da una neo-promossa in Serie A, grazie alla sua firma – contratto annuale – ha portato grande entusiasmo nei tifosi, ma non solo.

Nato a Kingston upon Thames nel 1998, in Inghilterra, a 8 anni è approdato nelle giovanili del Chelsea, squadra londinese, fresca vincitrice della Champions League. Nei Blues – nelle giovanili – rimane per ben 12 anni, prima di essere messo sotto contratto dal venezia, squadra militante nella Serie B italiana.

A 20 anni sbarca dunque nel Belpaese, nella laguna veneta, come promessa dal futuro importante, portando con sé una valigia colma di sogni e desideri, ma soprattutto con la speranza di poter tornare a calcare campi di calcio di grande caratura, come quelli della Serie A.

St Clair fa il suo debutto tra i professionisti in Coppa Italia, nella partita che vedeva la sua squadra ospitare in casa il Südtirol – formazione che quest’anno il Seregno si ritroverà nel girone -, e che venne persa per il risultato di 1 a 0.

Dopo aver subito un brutto infortunio che l’ha costretto a rimandar l’esordio Serie B, il 30 ottobre arriva il suo turno, seppur per pochi minuti. Da lì in poi, però, la sua stagione subirà un decollo, ed egli raccoglierà in totale 13 presenze – 12 in campionato e 1 in coppa Italia.

La stagione seguente viene girato al Kilmarnock, squadra scozzese, in prestito annuale, dove raccoglie solamente 3 presenze tra campionato e coppa, prima di essere rispedito al mittente.

Nell’anno che avrebbe condotto il Venezia a compiere il grande salto in Serie A, St Clair scende in campo 7 volte, contribuendo in parte alla promozione dei Lagunari.

Quindi il Seregno, squadra ambiziosa, non da meno di quanto lo era il Venezia, che potrebbe nella prossima stagione finalmente far esplodere il gioiellino inglese nel rendimento, dunque dargli visibilità, anche in vista delle stagioni successive, come tanto tutti si augurano, lui in primis.

Ninni Corda, direttore generale del Seregno, si è così espresso in merito: “Di fronte ad un’operazione di mercato come questa, non posso che rivolgere un plauso al nostro presidente Davide Erba, che ancora una volta ha dimostrato capacità e generosità, al servizio della società, testimoniando nel concreto quali siano le sue ambizioni e quanto creda nel progetto triennale che stiamo cercando di costruire. Ringrazio anche il Venezia FC, per la collaborazione in sede di trattativa. St Clair è un ragazzo molto promettente, dotato di un potenziale tecnico di prim’ordine, che ha la sola necessità di un impiego costante per maturare ed affermarsi. Noi siamo convinti di poter vincere con lui questa sfida”.

Cernigoi

L’altro arrivo, come già citato a inizio articolo è quello di Iacopo Cernigoi, il cui approdo solo nella giornata di oggi è stato reso noto, seppur già da qualche tempo si stava allenando con la prima squadra in ritiro a Dormelletto.

Il Seregno era stato uno dei suoi primi passi nel mondo del calcio, oggi, invece, ben 6 anni dopo, potrebbe, come anche per St Clair, significare anche di più di quella prima volta. Potrebbe significare rilanciarsi, tornare a dimostrare d’esser un calciatore con la c maiuscola, come tanto sembrava in origine.

Iacopo Cernigoi è nato nel 1995, a Mantova, città in cui ha dato i suoi primi calci al pallone e in cui è cresciuto, presenziando nelle giovanili fino al 2011. Da lì si era mosso il Milan, che, intravedendo in lui delle doti importanti, decide di metterlo sotto contratto fino al 2014, assegnandolo nella formazione Primavera.

Il suo esordio avviene, tra i dilettanti, con la Pro Sesto, nel lontano 2014/15, squadra in cui milita per mezza stagione raccogliendo 10 presenze e 1 gol, per poi passare al Seregno.

Nella società azzurra colleziona 12 presenze, senza però andare in gol, venendo, a fine stagione, ceduto al Virtus Verona.

Ed è proprio nella squadra veronese, militante in Serie D, che, nella stagione 15/16, riesce a dimostrare completamente le sue qualità, andando in gol ben 17 volte su 34 presenze totali.

Quella appena conclusa è stata la stagione della ribalta, che ha permesso a Cernigoi di divenire oggetto di mercato interessante per squadre rinomate: una di queste è il Vicenza, che è la prima a muoversi e ad acquistarlo, garantendogli l’approdo al professionismo, alla Serie B. Al Vicenza colleziona 24 presenze condite da un solo gol, e l’anno successivo la squadra toscana decide di girarlo in prestito alla Paganese, in Serie C: terza serie calcistica in Italia, l’ultima dei professionisti, in cui passerà il resto della sua carriera sino a oggi.

Dalla Paganese, passando per la Salernitana, poi Rieti, Sambenedettese e Juve Stabia. In tutte queste squadre Cernigoi alterna ottime prestazioni ad altre meno brillanti, pur andando a segno diverse volte – 75 presenze e 17 gol in Serie C.

Infine il Seregno, ancora il Seregno, squadra pronta a dargli una nuova occasione dopo quella poco luminosa risalente al 2015.

Se per St Clair ieri si era espresso Ninni Corda, Davide Erba, quest’oggi, ha espresso il suo parere su Cernigoi: “Mi sembra che il fatto che un atleta del livello di Iacopo abbia sposato il nostro progetto dimostri, mi permetto di affermare una volta di più, la credibilità che la società Seregno ha acquisito e sta acquisendo nel panorama calcistico. Accogliamo oggi un ragazzo che, forse, fin qui ha raccolto meno di quel che avrebbe meritato: sarà compito nostro metterlo in condizione di esaltare le sue doti ed esaltarci a suon di gol. Contiamo molto su di lui, prova ne sia che lo abbiamo voluto vincolare con un contratto lungo”.

Il Seregno ha però acquistato altri giocatori, il più recente di questi è il centrocampista Raggio Garibaldi.

