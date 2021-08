Previsioni meteo: estate in pausa. Rischio forti temporali

La perturbazione a carattere di fronte freddo che nelle ultime ore ha attraversato le regioni settentrionali coinvolgerà oggi con condizioni di instabilità l’Emilia Romagna e la fascia tra Toscana, Umbria e Marche dove potranno svilupparsi temporali anche di forte intensità.

Alle sue spalle seguirà un periodo di tempo variabile e meno caldo. L’afflusso di aria fresca – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it – favorisce infatti un calo delle temperature, anche in modo brusco in coincidenza dei temporali; temperature che invece rimangono elevate all’estremo Sud e nelle Isole dove insistono punte massime intorno ai 35 gradi e un’attenuazione della calura è attesa solo tra mercoledì e giovedì. L’area di tempo instabile domani coinvolgerà anche Lazio, Abruzzo, Molise, mercoledì anche parte del Sud peninsulare e l’est della Sardegna.

PREVISIONI METEO PER LE PROSSIME ORE

Al Nord tempo instabile, con rovesci o temporali frequenti, localmente intensi, in Emilia Romagna e a carattere più isolato su Liguria, est e sud della Lombardia, Veneto e Venezia Giulia. Primi rovesci o temporali al mattino anche nel nordovest della Toscana in estensione poi in giornata anche alle zone interne del resto della regione, all’Umbria e alle Marche. Tendenza a qualche annuvolamento anche nel resto del Centro ma con scarso rischio di piogge. Al Sud e sulle Isole cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in diminuzione su gran parte del Centro-Nord e nell’ovest della Sardegna con bruschi cali in particolare nelle aree temporalesche. Valori stabili o in ulteriore lieve aumento nel resto del Meridione con locali punte intorno ai 35 gradi. Venti: Bora fino a tesa sull’alto Adriatico; nel pomeriggio Maestrale in rinforzo e fino a teso sul mare di Sardegna; deboli o al più moderati altrove, in prevalenza meridionali. Mari: mossi o molto mossi i mari di Corsica e di Sardegna; localmente mossi il Tirreno settentrionale, il Ligure e l’alto Adriatico.

PREVISIONI METEO PER MARTEDÌ 24 AGOSTO

Al Nord il rischio di rovesci e locali temporali sarà maggiore sulle Alpi occidentali, localmente anche sulla vicina pianura piemontese, nell’entroterra Ligure, sul nord della Lombardia e in Trentino; ampie schiarite sulle pianure del Nordest e in Emilia. Al Centro rovesci e temporali sparsi su bassa Toscana, Umbria meridionale, Marche, Abruzzo e Lazio, in temporanea attenuazione nel pomeriggio sulle Marche quando tenderanno ad estendersi verso il Molise. Al Sud e sulle isole: possibilità di isolati rovesci o brevi temporali sul nord della Puglia, nuvolosità in aumento sulla Campania settentrionale; tempo generalmente soleggiato sulle isole e sul resto del Sud.

Temperature nella norma al Nord; in calo e più vicine alla media stagionale al Centro, sul nord della Puglia e in Sardegna; clima ancora molto caldo all’estremo Sud. Venti meridionali tra il Canale di Sicilia, il basso Tirreno settore est e lo Ionio; settentrionali nel resto del Paese. Moderati di Maestrale sul mare di Sardegna, di Bora sull’alto Adriatico, di Tramontana in Liguria. Mari: localmente fino a mossi il mare di Sardegna, il Tirreno, l’Adriatico centrale e meridionali; calmi o poco mossi i restanti settori.

PREVISIONI METEO PER MERCOLEDÌ 25 AGOSTO

Nuvolosità variabile su gran parte del Paese con schiarite più ampie in Sicilia e, dal pomeriggio, sulle regioni settentrionali. Al Nord locali rovesci a ridosso dei rilievi, principalmente in Lombardia; al Centro al mattino deboli precipitazioni isolate su Marche e Abruzzo; tendenza a rovesci e temprali su nord della Puglia e Basilicata. Nel pomeriggio rovesci e temporali isolati Lazio, specie nelle zone interne, sull’Appennino centrale e meridionale, in Puglia e Basilicata; temporali isolati anche sulla Sardegna tirrenica.

Temperature minime in calo su Sardegna, Italia centrale, Puglia; massime in rialzo in Piemonte; per lo più in calo altrove, più sensibile sulle regioni adriatiche, su Campania e Basilicata; giornata ancora molto calda in Sicilia e sulla Calabria. Venti da deboli a moderati settentrionali lungo l’Adriatico centrale; moderati di libeccio sul basso Ionio; per lo più deboli altrove. Mari: mossi basso Ionio, Adriatico centrale; localmente mosso il Canale di Sicilia; in prevalenza poco mossi i restanti bacini.

