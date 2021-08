Previsioni meteo, in arrivo una nuova perturbazione al Nord. E’ la 6° di agosto

Il fronte instabile che nella prima parte di questa settimana ha attraversato le nostre regioni centro-settentrionali, oggi toccherà in parte anche il Meridione, prima di trasferirsi definitivamente sull’Europa orientale. I picchi di caldo intenso, con punte vicine ai 35-36 gradi, saranno quindi confinati solo alla Sicilia dove l’afflusso di aria più temperata è atteso a partire da domani, con il termometro che nel weekend non dovrebbe superare i 32-33 gradi.

Secondo gli esperti di Iconameteo.it, nel resto d’Italia oggi vivremo una fase meteorologica tranquilla e un rialzo termico solo temporanei. Infatti, una nuova perturbazione (n.6 di agosto) si affaccerà già in serata all’estremo Nord-Est, per poi coinvolgere tra domani e sabato alcune regioni del Centro-Nord, domenica marginalmente anche le regioni meridionali. L’avanzata del fronte freddo, in discesa dall’Europa settentrionale – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, sarà accompagnato da una massa d’aria piuttosto fresca, dunque da una nuova diminuzione delle temperature, anche sensibile al Nord tra sabato e domenica, quando si potranno registrare valori inferiori alla norma.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord; più nuvolosità al Sud, con possibili rovesci e temporali isolati su Puglia centro-meridionale, bassa Campania e Calabria. Nel pomeriggio sviluppo di temporali isolati in Puglia, su Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale. Qualche rovescio o temporale anche sui rilievi tra Abruzzo, Molise e Lazio meridionale. Tempo in prevalenza soleggiato altrove, ma con tendenza ad aumento delle nubi all’estremo Nord-Est e possibili temporali sulle Alpi Friulane. Nel corso della sera qualche rovescio o isolato

temporale in arrivo su Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ancora a rischio di temporali la Puglia centro-meridionale.

Temperature massime in lieve flessione all’estremo Sud e sulla Sicilia, ma con punte ancora fino a 35 gradi nel sudest dell’isola; per lo più in rialzo, ma nella norma, nel resto del settore peninsulare e al Nord, con valori generalmente non oltre i 30-32 gradi.

Venti di Libeccio in deciso rinforzo sul Mar Ligure, specie dalla sera, dove il mare tenderà a divenire mosso o molto mosso. Altrove venti per lo più deboli e mari in prevalenza calmi o poco mossi.

PREVISIONI PER DOMANI, VENERDÌ 27 AGOSTO

Al mattino rovesci e temporali sull’Emilia Romagna e nella bassa pianura lombarda; rovesci isolati tra Levante Ligure e alta Toscana; annuvolamenti anche in Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania con piogge isolate nel nord delle Marche e del Lazio. Sul resto del Paese tempo prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio temporali anche localmente intensi su Appennino settentrionale, Emilia Romagna, Marche e nelle vicine zone appenniniche; nuvolosità in aumento anche in Abruzzo. La sera rovesci e temporali anche forti nelle Marche, più isolati in Umbria e sulla costa abruzzese; possibili rovesci A ridosso dei rilievi alpini del Nord-Ovest e nel Cuneese.

Temperature massime in calo al Nord, specie al Nord-Est, dove risulteranno anche inferiori alla norma; in rialzo sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sull’alto Ionio. La regione più calda resta la Sicilia con valori fino a 33-34 gradi nel sudest dell’isola.

Venti tesi di Libeccio sul basso Mar Ligure, sul medio e alto Tirreno e sulle regioni centrali; venti moderati occidentali sulla Sardegna e nel Canale di Sicilia; localmente moderati da nordest sull’Adriatico settentrionale.

Mari: mossi o localmente molto mossi mar Ligure, medio e alto Tirreno, Mare di Sardegna; mosso l’Adriatico settentrionale; in prevalenza poco mossi gli altri mari.

PREVISIONI PER SABATO

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato, ma con residue piogge in Emilia Romagna; maggiori annuvolamenti in montagna con la possibilità nel pomeriggio di brevi rovesci isolati nelle Alpi occidentali e nella fascia prealpina centro-orientale. Prevarranno le schiarite anche nelle Isole e sul settore ionico.

Al Centro-Sud nuvolosità variabile, con possibili rovesci o temporali al mattino su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, piogge non escluse nell’interno della Campania, nel Gargano e sulla Calabria tirrenica; nel pomeriggio schiarite su Toscana, Umbria e alto Lazio, rischio di rovesci o temporali su Appennino centrale, Abruzzo e Molise, in propagazione verso la Puglia.

Temperature minime in calo su Nord-Est, Emilia Romagna e Lombardia; massime in rialzo in Emilia Romagna, per lo più in calo nel settore peninsulare, in particolare sul lato adriatico.

Venti da ovest o di Maestrale fino a moderati su medio Adriatico, Tirreno, Calabria e Isole, in prevalenza deboli altrove.

Mari: poco mossi il basso Adriatico, lo Ionio, sotto costa anche il Ligure, il Tirreno a ridosso della Toscana e della Sardegna orientale; in prevalenza mossi gli altri bacini, fino a localmente molto mossi il Mare di Sardegna e il medio Adriatico.

