Previsioni meteo, fino a venerdì caldo ma senza eccessi e afa

La massa d’aria meno calda che è affluita sull’Italia ponendo fine alla lunga e intensa ondata di calore anche all’estremo Sud ci garantisce ora un clima caldo estivo su livelli decisamente più sopportabili. Avremo sì dei rialzi nelle temperature in questa ultima parte della settimana, specie nel weekend quando tenderanno a estendersi verso il Mediterraneo centrale l’alta pressione e l’aria calda di matrice africana, ma i valori sopra la norma non raggiungeranno i picchi eccezionali dell’ultimo periodo.

“Fino a domani – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it -, qualche episodio di instabilità potrà interessare il settore appenninico per poi estinguersi da sabato. L’inizio della prossima settimana vedrà poi l’indebolimento dell’anticiclone sulle regioni settentrionali, con conseguenti condizioni di instabilità dapprima nel settore alpino in estensione, secondo le attuali proiezioni, tra la fine di martedì e mercoledì anche alla Val Padana e a gran parte del Centro. L’avanzata dei temporali, se confermata, sarebbe accompagnata da un calo termico”.

PREVISIONI METEO PER LE PROSSIME ORE

Sulla maggior parte delle regioni tempo in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. In mattinata cielo nuvoloso su Piemonte, nord e ovest della Lombardia, zone alpine e prealpine in genere, ma con nubi destinate gradualmente a diradarsi sulle pianure.

Nel pomeriggio addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi, più consistenti e associati a isolati acquazzoni o brevi temporali nelle aree interne del basso Lazio, nell’estremo sudovest dell’Abruzzo, in forma più occasionale sull’Appennino lucano, sulla Sila e nelle Alpi Marittime.

Temperature massime in ulteriore lieve flessione all’estremo Sud e sulla Sicilia: il caldo sarà ovunque più sopportabile. Valori generalmente compresi tra 27 e 32 gradi e con punte al massimo fino a 33-34 gradi nelle regioni tirreniche e in Sicilia. Venti: per lo più deboli, con residui rinforzi di Maestrale nell’ovest della Sardegna, nei Canali delle Isole e sul basso Adriatico. Mari: in prevalenza poco mossi; ancora fino a mossi il Mare di Sardegna, il Canale di Sicilia ed il basso Adriatico.

PREVISIONI PER VENERDÌ 20 AGOSTO

Tempo prevalentemente soleggiato sulla maggioranza delle regioni. Al mattino cielo poco nuvoloso al Nord e sulla Toscana, con nuvolosità più consistente nei settori alpini e prealpini. Qualche nuvola anche al Sud peninsulare. In giornata sviluppo della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi associata, nelle ore più calde, a brevi e isolati rovesci o temporali sulle Alpi centro-orientali, in Alto Adige e lungo l’Appennino, localmente anche in Umbria, nelle zone interne della bassa Toscana, del Lazio e della Campania.

Temperature massime per lo più in lieve aumento, specie al Nord, sulle regioni adriatiche e in Sardegna. Il clima sarà caldo, ma senza eccessi e senza afa, con valori che al massimo potranno toccare i 33-34 gradi nelle aree interne del Sud, sulla Sicilia e sulla Sardegna. Venti generalmente deboli. Mari calmi o poco mossi.

PREVISIONE PER SABATO 21 AGOSTO

Su tutte le regioni tempo soleggiato, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più calde della giornata si assisterà allo sviluppo di una modesta nuvolosità cumuliforme attorno alle aree montuose in genere, localmente più consistente in corrispondenza dell’Appennino meridionale, con occasionali e brevi rovesci non esclusi nel settore della Sila.

Temperature massime in lieve aumento soprattutto al Centro-Nord e sulla Campania, senza grosse variazioni in Sicilia e sull’estremo Sud. Valori generalmente compresi tra 28 e 34 gradi. Venti: in prevalenza saranno deboli e a regime di brezza; localmente moderati di Maestrale al Sud, con temporanei rinforzi su Puglia e Canale d’Otranto. Mari: in prevalenza calmi o poco mossi; mossi basso Adriatico e Canale d’Otranto.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter