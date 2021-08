Raduno di 50 sindaci a PizzAut: Desio e Seregno presenti alla tavolata tricolore

Cinquanta sindaci di tutta Italia si sono ritrovati venerdì scorso a secondo raduno dei primi cittadini. si sono ritrovati venerdì scorso a PizzAut , per il Dopo quello del 2020, organizzato da Anci a Codogno, città simbolo della lotta al Covid, quest’anno ci ha pensato il gruppo facebook “Se sei sindaco” a organizzare un incontro per gli iscritti. Fascia tricolore sul petto, i borgomastri si sono così dati appuntamento nella pizzeria di Cassina de’ Pecchi fondata da Nico Acampora. Tra i commensali anche i sindaci Alberto Rossi, di Seregno, e Roberto Corti, di Desio.

50 SINDACI DA PIZZAUT

“Venerdì sera, insieme all’amico Roberto Corti, Sindaco di Desio, con circa 50 colleghi da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Liguria siamo andati a mangiare da Pizzaut, a Cassina de’ Pecchi, una realtà stupenda in cui si mangia anche un’ottima pizza. – racconta Alberto Rossi – Una serata nata da un gruppo su facebook in cui si ritrovano circa 2000 sindaci da tutta Italia, occasione di condivisione e confronto in ottima compagnia, insieme a chi vive quotidianamente gli impegni e il lavoro dell’amministrare quotidianamente un Comune, e si confronta coi bisogni della propria comunità. Ma soprattutto, è stato davvero speciale vivere questo momento conoscendo direttamente la realtà di Pizzaut, laboratorio di inclusione sociale, un locale interamente gestito da ragazzi con autismo affiancati da professionisti della ristorazione e riabilitazione, esempio di una capacità davvero importante di coinvolgere e valorizzare chi troppo spesso rimane ai margini della comunità. Una serata con un clima veramente bellissimo… se vi capita, andateci!”

GREEN PASS, DA PIZZAUT SOLO TAVOLI ALL’APERTO

Per coloro che si recheranno a gustare la pizza nel locale di Nico e dei suoi ragazzi ricordiamo che il locale è aperto al pubblico solo nell’ala all’aperto. Almeno fino a quando il meteo lo consentirà.

A partire da venerdì 6 e sabato 7 agosto tutti seduti a distanza ma all’aperto. Una decisione non semplice, secondo Acampora “una rinuncia ai tavoli al chiuso anche nei confronti di chi come me ed i miei ragazzi possiede il Green Pass perchè ha già provveduto a vaccinarsi. Siamo consapevoli che perderemo in questo modo importanti risorse economiche, risorse preziose alla sopravvivenza del progetto… consapevoli che così facendo potremo accogliere tutti… tutti in sicurezza nel nostro giardino, così come la normativa ed il buonsenso ci chiedono”.

La scelta di Acampora sarà subito concretizzata nella gestione delle sale questo weekend, dopodiché, il 9 agosto Pizzaut chiuderà per ferie fino al 27 quando riaprirà i battenti, sempre all’aperto.

