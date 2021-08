Paralimpiadi 2021, è nata a Monza la medaglia d’argento Alessia Berra

E’ arrivata la prima medaglia lombarda alle Paralimpiadi di Tokyo. A vincerla l’atleta Alessia Berra, monzese di nascita e milanese d’adozione alla quale il presidente della Regione, Attilio Fontana ha voluto fare i complimenti.

Nata a Monza nel 1994, residente a Buccinasco in provincia di Milano, dopo aver esordito con la Federazione Italiana Nuoto, la 27enne milanese, affetta da maculopatia, si è avvicinata al nuoto paralimpico nel 2015, gareggiando con gli ipovedenti. Laureata in Scienze motorie, ancora molto giovane ha avviato nelle scuole progetti di sport inclusivo.

Già a Rio nel 2016, Alessia Berra è salita sul podio a Tokyo 2020.

Alessia ha vinto l’argento nei 100 metri farfalla classe S12. Subito dopo la gara, il governatore lombardo l’ha videochiamata per complimentarsi con lei e invitarla a Palazzo Lombardia per festeggiare, insieme agli altri atleti lombardi impegnati in Giappone, non appena rientreranno in Italia.

“Dopo i grandi successi dei nostri atleti alle Olimpiadi – ha spiegato il presidente – iniziamo al meglio anche le Paralimpiadi. I nostri ragazzi continuano a regalarci emozioni e a loro desidero rivolgere le più vive congratulazioni”.

In copertina Alessia Berra (Foto da finp.it)

