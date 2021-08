Monza, si danno alla fuga su un motorino rubato. Fermati, ridono e scattano selfie

Ieri alle 15:50 una pattuglia della Polizia Locale di Monza ha intercettato in via Vittorio Veneto un ciclomotore privo di targa con due ragazzi a bordo entrambi sprovvisti di casco.

I due giovani, entrambi italiani, sono stati raggiunti intimando l’alt ma, per tutta risposta, il conducente ha aperto il gas dandosi alla fuga dirigendosi, prima verso il centro città lungo la via Cavallotti e le sue laterali, poi verso la periferia in direzione di Cinisello Balsamo.

Nuovamente raggiunti e ancora invitati a fermarsi inutilmente, hanno proseguito zigzagando tra i veicoli sino a che, a Cinisello, nell’affrontare la rotatoria con via Petrella, sono scivolati e caduti per terra. Nonostante la caduta entrambi i giovani hanno poi tentato una fuga a piedi presto interrotta dagli agenti.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri di Cinisello. Identificati i due giovani, 15 e 14 anni, date le lievi ferite riportate a seguito della caduta, sono stati soccorsi dal personale del 118 e dopo le cure iniziali sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo. Raggiunti dai genitori sono stati a loro affidati.

Il ciclomotore è poi risultato rubato e, inoltre, a seguito delle perquisizioni è stato rinvenuto un coltello di 13 cm e della sostanza stupefacente per uso personale.

I due giovani sono stati denunciati alla procura per i minori di Milano, per il reato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, in concorso. Poi per detenzione di oggetto atto ad offendere. Ciclomotore, coltello e droga sono stati sottoposti a sequestro.

Il ragazzo più giovane verrà segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente. Ovviamente verranno contestate numerose violazioni al codice della strada. I due giovani non hanno mostrato alcun cenno di pentimento per l’accaduto né si sono detti preoccupati per le conseguenze. Anzi ridevano e in più occasioni hanno tentato di farsi dei selfie, forse a ricordo della bravata o da pubblicare per vantarsene.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter