Cittadella sempre “infernale” per il Monza, la sconfitta per 2-1 costa l’eliminazione!

Magari anche lo zampino di Lucifero, inteso come l’anticiclone africano che si è accanito con temperature da record in questa settimana, ha avuto la sua parte. Ma la sconfitta del Monza a Cittadella, già fatale nella semifinale play-off dello scorso campionato di serie B, che mette i biancorossi di mister Stroppa fuori dai giochi già ai trentaduesimi della Coppa Italia, ha sicuramente ragioni ben più fondate.

Perché è vero che siamo al 14 agosto ed era la prima partita ufficiale della stagione, ma il Monza, che aveva indisponibili i già noti Lamanna, Barberis, Mazzitelli, a cui si sono aggiunti Bettella per affaticamento muscolare e Mota Carvalho e Valoti per distorsione alla caviglia, è apparso ancora in cerca di un efficace amalgama tra i nuovi acquisti e i giocatori confermati.

E, nel comparto difensivo, Bellusci e Caldirola, in più di un’occasione, si sono fatti trovare impreparati dagli inserimenti offensivi degli attaccanti del Cittadella. Che stavolta le reti, a secco Baldini, le ha trovate nel primo tempo con il nigeriano Okwonkwo e lo spagnolo di origine senegalese Tounkara. Di Carlos Augusto, il migliore in campo dei biancorossi, sempre nella prima frazione di gioco, la rete dei biancorossi.

LA CRONACA

Nonostante l’Italia non sia ancora definitivamente uscita dall’emergenza Covid-19, è una bella sensazione per Cittadella e Monza tornare a scendere in campo al Tombolato di fronte ad un pubblico, seppure ridotto. L’atmosfera ritrovata, che tutti si augurano possa avere una continuità nei prossimi mesi, evidentemente galvanizza più i padroni di casa che gli ospiti.

Dopo un paio di incursioni, infatti, i veneti trovano il vantaggio dopo soli 8 minuti. Lancio lungo di capitan Adorni dalla propria metà campo, Sampirisi non sale con i tempi giusti e tiene in gioco Okwonkwo. L’attaccante ex Bologna con freddezza aggira Di Gregorio e deposita il pallone nella porta vuota. Colpito quasi a freddo, il Monza fatica a reagire.

Il Cittadella prova ad approfittarne. Vita ed Antonucci mettono nell’area biancorossa palloni interessanti. Poi al minuto 20 si sveglia la squadra di Stroppa, all’esordio ufficiale, che in panchina è apparso spesso deluso dalla prestazione iniziale dei suoi giocatori. Gytkjaer riceve palla da Barillà, il suo tiro viene deviato in corner con la palla che per poco non finisce in rete.

E’ la premessa del pareggio del Monza. Che arriva solo sei minuti dopo. Traversone da destra di Pedro Pereira, uno dei nuovi arrivi centrati dall’amministratore Adriano Galliani e dal direttore sportivo, Filippo Antonelli, Carlos Augusto, appostato sul secondo palo, colpisce di testa e batte un sorpreso Kastrati.

I biancorossi, che nell’azione dell’1-1 erano in superiorità numerica per l’assenza di Okwonkwo, infortunato a bordo campo, sembrano improvvisamente più in palla. E’ sempre Carlos Augusto a creare grattacapi con i suoi inserimenti alla difesa del Cittadella. Sulla fascia destra Brescianini, promettente centrocampista del Milan, l’anno scorso alla Virtus Entella, si procura spazi interessanti. E Machin, per vie centrali, cerca di illuminare un paio di volte Gytkjaer. Che, in attacco, non può contare sul croato Maric, in procinto di passare al Crotone.

Quando meno ce lo si aspetta, è il Cittadella a trovare il nuovo vantaggio. Tounkara, che era entrato pochi minuti prima proprio al posto di Okwonkwo, è il più lesto sotto porta sull’assist di Antonucci. Nell’occasione la difesa biancorossa, in particolare Bellusci, colpevolmente in ritardo.

La ripresa si apre subito con il brivido per la squadra di Stroppa. Che aveva inserito nell’intervallo Ciurria, uno degli acquisti principali del calciomercato del Monza, al posto di Machin. Sempre Tounkara, in sospetto fuorigioco, infila la retroguardia ospite e poi colpisce il palo sull’uscita di Di Gregorio. E’ il campanello d’allarme che scuote i biancorossi.

I giocatori della società del patron Berlusconi, infatti, anche con gli ingressi di D’Alessandro, Colpani e Paletta, mettono alle corde il Cittadella. Al 50′ Ciurria, con grande classe, si libera di Adorni, ma poi spara addosso a Kastrati. Al 53′ per il Monza il pareggio sembra cosa fatta. Gytkjaer, servito di testa da Carlos Augusto, controlla in area da posizione defilata e segna di prima intenzione. Il VAR, da quest’anno utilizzato anche in serie B, spegne la gioia di Stroppa e dei suoi giocatori. Un fallo di Sampirisi, in fuorigioco da rientro, su Tounkara viene giudicato decisivo dalla terna arbitrale.

La pressione del Monza aumenta con il passare dei minuti. Bresciani e Colpani non inquadrano lo specchio della porta. L’ex atalantino, classe 1999, al 71′ coglie anche una traversa con una splendida punizione dal limite dell’area. Ciurria, 9 reti con il Pordenone nello scorso campionato cadetto, prova ancora una volta a bagnare con una rete il suo esordio in biancorosso.

Sull’altro fronte Tounkara mostra di essere davvero un attaccante dal futuro promettente. Al 78′ solo il fuorigioco gli impedisce di segnare la personale doppietta, ma la capacità di controllare la palla in area e resistere al contrasto con Bellusci erano stati colpi da giocatore sopra la media.

L’ultimo scampolo di partita, mentre la girandola di cambi consente anche a Donati di scendere in campo al posto di un acciaccato e stanco Pedro Pereira, che forse doveva uscire prima, non porta cambiamenti nel risultato. Il forcing del Monza è più frutto di caparbietà e confusione che di una lucida costruzione di gioco.

Dopo ben sei minuti di recupero, il fischio finale dell’arbitro Di Martino segna la prima delusione della stagione del Monza. Che, tra le altre cose, non avrà altre occasioni di farsi vedere in Coppa Italia proprio nell’anno in cui la manifestazione andrà in onda sulle reti televisive Mediaset, di proprietà, come noto, del patron Berlusconi.

Per i biancorossi, però, non c’è molto tempo per piangere sul latte versato. Domenica 22 agosto alle ore 18, per i biancorossi scatta il campionato di serie B. Il Monza affronterà in trasferta la Reggina di Aglietti. I calabresi hanno una rosa di qualità in tutti i reparti. E tra i nuovi acquisti c’è anche l’attaccante Federico Ricci, che l’anno scorso nella città di Teodolinda non riuscì a far vedere il suo valere.

Le foto sono di Buzzi

Marcatori: 8′ Okwonkwo (C); 26′ C. Augusto (M), 40′ Tounkara (C)

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Frare, Adorni, Benedetti (83′ Donnarumma); Vita (82′ Tavernelli), Danzi (65′ Gargiulo), Branca; Baldini; Okwonkwo (28′ Tounkara), Antonucci (65′ D’Urso). A disp: Maniero, Perticone, Mattioli, Ciriello, Icardi, Smajlaj, Mastrantonio. All. Gorini

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi (64′ Paletta), Bellusci, Caldirola; Pedro Pereira (86′ Donati), Brescianini, Scozzarella (82′ D’Alessandro), Barillà (64′ Colpani), C. Augusto; Machin (46′ st Ciurria); Gytkjaer. A disp: Sommariva, Ravarelli, Siatounis, Vignato, Pirola. All: Stroppa

Arbitro: Antonio Di Martino (Teramo)

Ammoniti: Bellusci (M); Cassandro (C), Benedetti (C), Caldirola (M), Tounkara (C)

Note: Tempo sereno, molto caldo, terreno in buone condizioni.

Recupero: 7′ pt, 6′ st

