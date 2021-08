Meteo, in arrivo nuova perturbazione. Temporali anche a Monza e Brianza

Un’altra attiva perturbazione sta raggiungendo il Nord Italia, dove nel corso della giornata favorirà piogge diffuse, soprattutto sulle aree alpine e sulle fasce di alta pianura del Nord-Ovest; al Sud e in Sicilia si assisterà ad una temporanea intensificazione del caldo. Tra la notte e la prima parte di domani, il sistema perturbato coinvolgerà più direttamente le regioni di Nord-Est e marginalmente l’Italia centrale.

Già venerdì l’alta pressione determinerà di nuovo stabilità atmosferica in tutto il Paese – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, con temperature complessivamente più vicine alla norma su tutte le regioni. Durante il weekend una perturbazione atlantica sfiorerà l’arco alpino, mentre sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole il caldo tornerà nuovamente ad intensificarsi.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Sulle regioni settentrionali cielo da nuvoloso a coperto. Nel corso del giorno probabili piogge sulle aree alpine e sul Nord-Ovest, più intense e con fenomeni anche temporaleschi in Piemonte a nord del Po e sulla Lombardia occidentale e settentrionale; fenomeni più isolati e deboli sulla Liguria centro-orientale e sulle Prealpi orientali, dove un peggioramento più significativo è atteso dalla sera, quando in Piemonte tenderà a migliorare.

Tempo stabile e decisamente soleggiato al Sud e Sicilia. Cielo irregolarmente nuvoloso per nubi medio-alte al Centro e in Sardegna.

Temperature: massime in calo al Nord-Ovest con valori al di sotto delle medie stagionali nelle aree piovose; valori per lo più tra 22 e 26 gradi con qualche punta di 28-29 solo in Emilia Romagna. Su gran parte del Centro-Sud e in Sardegna valori intorno ai 30-33 gradi. Caldo intenso al Sud e Sicilia, con locali picchi anche oltre 40 gradi sull’isola.

Venti: per lo più deboli; moderati meridionali sulla Sicilia occidentale e sul Canale di Sicilia. Dalla sera la ventilazione tenderà a intensificarsi.

Mari: in prevalenza calmi o poco mossi, eccetto il Tirreno sud-occidentale e il Canale di Sicilia, che saranno localmente mossi.

PREVISIONI PER DOMANI, GIOVEDÌ 5 AGOSTO

Tempo in miglioramento al Nord-Ovest con schiarite ampie già dal mattino; in prevalenza soleggiato anche all’estremo Sud e sulle Isole. Nel resto d’Italia ultimi effetti della perturbazione in allontanamento, con piogge e locali temporali soprattutto al mattino su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Emilia nord orientale; brevi rovesci sporadici su Toscana, Abruzzo, Molise, Gargano e zone interne della Campania. Dal pomeriggio tendenza a un generale miglioramento, salvo le ultime residue precipitazioni lungo le Prealpi centro-orientali, sulla Venezia Giulia e sull’Appennino emiliano.

Temperature in rialzo al Nord-Ovest, in calo su gran parte del Centro-Sud; valori massimi per lo più compresi fra 25 e 30 gradi al Centro-Nord con locali punte di 31-32 gradi, eccetto in Puglia, settori ionici e Sicilia centro-meridionale dove saranno ancora possibili picchi oltre i 35 gradi e localmente vicini ai 40.

Venti: da moderati a tesi occidentali su Mar Ligure, Mar Tirreno, Sud, Isole e zone interne peninsulari; deboli altrove.

Mari: fino a molto mossi Ligure e alto Tirreno; localmente mossi gli altri mari di ponente e quelli meridionali; poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale.

PREVISIONI PER VENERDÌ

Condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d’Italia, con qualche temporaneo annuvolamento più compatto su Alpi centro-orientali, Venezie, Appennino settentrionale, alta Toscana, Campania e Calabria tirrenica. Possibili brevi e isolati rovesci o temporali nel pomeriggio nel Cadore e sui rilievi friulani.

Temperature massime in definitivo calo al Sud e sulla Sicilia, in leggera ripresa nelle altre regioni; valori quasi ovunque intorno alla media, compresi per lo più fra 27 e 32 gradi, ma con locali picchi di 34-35 gradi nelle zone interne delle Isole.

Ventilato per Libeccio sul Ligure, per Maestrale al Sud e sulla Sicilia.

Mari: calmo o poco mosso il medio-alto Adriatico; da poco mossi a localmente mossi gli altri bacini.

