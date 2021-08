Meteo, Nord Italia nel mirino di due perturbazioni. Ancora pioggia e temporali?

“La giornata di oggi sarà all’insegna di una moderata variabilità atmosferica su alcuni settori dell’Italia settentrionale” affermano i meteorologi di iconameteo.it. Domani una perturbazione più intensa raggiungerà il Nord Italia: in arrivo piogge e temporali diffusi e localmente intensi, soprattutto sulle aree alpine e sulle fasce di alta pianura del Nord-Ovest. Al Sud e in Sicilia si assisterà invece a una temporanea intensificazione del caldo. Tra la notte ed il mattino di giovedì il sistema perturbato coinvolgerà più direttamente le regioni di Nord-Est e marginalmente l’Italia centrale.

I venti freschi di Maestrale che seguiranno la perturbazione determineranno un calo delle temperature anche al Sud nel corso di giovedì, andando finalmente a chiudere questa intensa e prolungata ondata di calore. Nella giornata di venerdì l’alta pressione determinerà di nuovo stabilità atmosferica in tutto il Paese, con temperature complessivamente più vicine alla norma. Durante il weekenduna perturbazione atlantica sfiorerà l’arco alpino, mentre sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole il caldo tornerà di nuovo ad intensificarsi”.

LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Nella prima parte del giorno possibilità di isolate piogge o brevi rovesci fra Lombardia centro-settentrionale e alto Piemonte; deboli piogge isolate sulla Liguria di Levante. Deboli piovaschi si svilupperanno anche su Sardegna meridionale, basso Lazio, Molise, nord della Campania e della Puglia.

Dal pomeriggio rovesci e occasionali temporali interesseranno principalmente Alpi e Prealpi centro-orientali, e solo localmente l’alta pianura lombarda e friulana.

Tempo più soleggiato in Emilia Romagna, in Sicilia e all’estremo Sud; banchi nuvolosi a tratti densi su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania, nord della Puglia e Sardegna.

Temperature massime in lieve rialzo in Sardegna, stazionarie o in leggero calo altrove; i valori risulteranno leggermente sotto la media al Nord, saranno vicini alla media al Centro e in Sardegna, e rimarranno ancora sopra la media al Sud e in Sicilia, con picchi oltre i 35 gradi e fin verso i 40 gradi sulla Sicilia orientale.

Venti in prevalenza deboli, con rinforzi da est nel Canale di Sardegna. Sarà mosso o molto mosso il Canale di Sardegna; localmente mossi Tirreno meridionale e mar Ligure; in prevalenza poco mossi gli altri bacini.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Sulle regioni settentrionali cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche schiarita che resiste lungo la fascia adriatica, specie in Romagna. Una perturbazione porterà molte piogge e temporali a tratti intensi, che interesseranno in particolare le aree alpine e il Nord-Ovest, specie a nord del Po. Fenomeni più isolati e deboli sono sulla Liguria centro orientale, dove un peggioramento più significativo è atteso dalla sera. Tempo stabile e decisamente soleggiato al Sud e Sicilia. Un po’ di nubi medio-alte in transito al Centro e in Sardegna con un cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso.

Temperature massime in ulteriore calo al Nord con valori al di sotto delle medie stagionali nelle aree piovose: valori per lo più tra 22 e 26 gradi con qualche punta di 28-29 solo in Emilia Romagna. Temperature in crescita su gran parte del Centro-Sud: valori intorno ai 30 gradi nelle regioni centrali in Sardegna, caldo intenso al Sud e Sicilia con locali picchi di 40 gradi e oltre in Calabria e Sicilia.

Venti per lo più deboli e mari in prevalenza calmi o poco mossi, eccetto il Tirreno sud-occidentale e i canali delle Isole che saranno localmente mossi.

LE PREVISIONI PER GIOVEDÌ

L’allontanamento della perturbazione concederà un graduale miglioramento del tempo al Nord: le schiarite saranno ampie al Nord-Ovest, nelle regioni di Nord-Est insisterà invece un po’ di nuvolosità associata al mattino a piogge sparse che nel pomeriggio dovrebbero attenuarsi. Al Centro cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con locali rovesci, specie nelle prime ore del giorno, sul nord della Toscana, in Abruzzo e nelle Marche. Al Sud e sulle Isole maggiori cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso.

Temperature in rialzo al Nord, con valori massimi per lo più compresi tra 26 e 30 gradi; temperature in calo al Centro-Sud, più sensibile nelle regioni meridionali: i valori massimi potranno ancora superare i 35 gradi solo sulla Sicilia sud-orientale e sui settori ionici delle regioni meridionali. Venti moderati occidentali su Mar Ligure, Mar Tirreno, Canale di Sicilia e Ionio meridionale; venti deboli altrove. Mari per lo più mossi a ponente, fino a molto mosso il Mar Ligure , il Mare di Corsica e il Tirreno settentrionale; in generale poco mossi i restanti bacini.

