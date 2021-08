Nel weekend di Ferragosto: anche in Brianza picchi intorno ai 40 gradi

L’intensa ed eccezionale ondata di calore che sta investendo l’Italia proseguirà almeno fino a Ferragosto – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it –. Dopo i valori estremi e da record registrati nei giorni scorsi, nelle regioni meridionali e nelle Isole maggiori si va incontro a un contenuto quanto apprezzabile ridimensionamento, seppure in un contesto di clima ancora molto caldo.

Nel contempo caldo e afa tendono ad intensificarsi temporaneamente al Nord dove, nel weekend, il termometro potrebbe raggiungere punte di 36-38 gradi, mentre le aree in assoluto più calde resteranno quelle interne centro-meridionali e la Sardegna dove si potranno raggiungere i 40 gradi.

La tendenza per la prossima settimana conferma un’interruzione dell’ondata di caldo, prevista tra lunedì e martedì sulle regioni centro-settentrionali, tra mercoledì e giovedì anche su quelle meridionali, grazie al passaggio di una perturbazione atlantica e alla massa d’aria più fresca che la accompagna. In termini di piogge e temporali, gli effetti della perturbazione dovrebbero limitarsi alle regioni del Nord e al medio Adriatico, ma la tendenza in tal senso resta ancora incerta.

LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, a parte il transito di strati di nubi alte e sottili sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Annuvolamenti in sviluppo sui rilievi montuosi, specie sulle Alpi, sull’Appennino settentrionale e in Abruzzo; saranno possibili brevi e isolati rovesci o temporali sulle Alpi orientali.

Prosegue l’intensa ondata di caldo, con un aumento delle temperature massime in Puglia e un lieve calo in Sicilia. Temperature e livelli di umidità in ulteriore aumento in pianura padana, d0ve di conseguenza sarà sensibile il disagio provocato dall’afa.

Valori generalmente compresi tra 31 e 38 gradi, con punte fino a 38-40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud e delle Isole, anche oltre i 40 gradi in Sardegna. Venti deboli a regime di brezza, mari calmi o poco mossi.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato in tutto il Paese. Nelle ore più calde della giornata sviluppo di nubi cumuliformi attorno ai rilievi, con occasionali e brevi acquazzoni possibili in Alto Adige.

Caldo intenso ovunque, con temperature stazionarie o in leggero aumento. Valori generalmente compresi tra 32 e 38 gradi, con punte fino a 39-40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud e in Sardegna. L’afa accentuerà ulteriormente la sensazione di caldo, soprattutto in val padana. Il caldo sarà opprimente anche di notte con minime sopra i 20-22 gradi e addirittura oltre i 25-26 gradi in molte aree del Sud e delle Isole, unite a tassi di umidità del 60-80 per cento. Venti deboli, a prevalente regime di brezza; mari calmi o poco mossi.

LE PREVISIONI PER FERRAGOSTO

La giornata di domenica 15 agosto trascorrerà all’insegna del sole e del caldo intenso.

Da segnalare solo un po’ di nuvolosità dalla tarda mattina sulle zone alpine, con qualche breve rovescio o temporale nel pomeriggio sul settore orientale; in serata possibili temporali isolati in sviluppo in Valle d’Aosta e su Alpi e Prealpi lombarde.

Clima estremamente caldo e in buona parte anche afoso. Probabile picco della calura per il Nord. Valori massimi in generale fra 33 e 38 gradi, ma con picchi di 39-41 gradi nella bassa pianura padana, zone interne del Centro-Sud e della Sardegna. Caldo intenso e afoso anche di notte con minime in gran parte oltre i 22 gradi e localmente non inferiori a 26-28 gradi al Sud e Sicilia.

Venti deboli, a prevalente regime di brezza, mari calmi o poco mossi.

