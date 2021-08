Meteo, in arrivo una nuova perturbazione. Si attenua il caldo al nord

Su Lombardia settentrionale, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli nuvolosità variabile, con alcuni rovesci o isolati temporali fin dalla mattinata. Secondo gli esperti di Iconameteo nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno sulle aree alpine del Nord-Est e verso sera qualche temporale potrà svilupparsi anche sulla alta pianura veneta e su quella friulana.

Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo un addensamento di strati bassi sulla Liguria.

Clima ancora molto caldo soprattutto in Emilia Romagna e in tutto il Centro-Sud, con temperature massime tra 33 e 38 gradi. Picchi fino a 39-40 gradi nelle aree interne peninsulari, sul medio e basso Adriatico e sulla Sardegna. Nel resto del Nord caldo in graduale attenuazione.

I venti si disporranno dai quadranti meridionali e tenderanno a rinforzare sui mari e su gran parte delle regioni centro-meridionali. Libeccio fino a teso tra il Golfo Ligure, la Toscana e il crinale centro-settentrionale. I mari saranno calmi o poco mossi, ma a fine giornata il moto ondoso sarà in aumento su mar Ligure, mari di Corsica e Sardegna.

LE PREVISIONI METEO PER MARTEDÌ 17 AGOSTO

Sull’insieme del Paese tempo abbastanza soleggiato; al mattino un po’ di nubi in Emilia Romagna, sulle regioni centrali tirreniche, in Campania e nel nord della Sardegna; locali piogge su Romagna, est dell’Emilia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle aree alpine e lungo il Tirreno centro meridionale.

Temperature minime in calo sulla Sardegna e su buona parte del Centro-Nord, valori massimi per lo più in calo, più sensibile sulle regioni adriatiche e in Sardegna; farà eccezione un lieve rialzo in Sicilia e in Calabria.

Venti moderati di Libeccio soffieranno sui mari meridionali e sulla Sicilia; altrove i venti si disporranno dai quadranti settentrionali, tesi di maestrale sulla Sardegna, deboli o al più moderati altrove. Molto mosso il mare di Sardegna; mossi o molto mossi i canali di Sicilia e Sardegna; mossi Tirreno Centrale, Ionio e alto Adriatico; in prevalenza poco mossi i restanti settori.

