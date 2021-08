Villa Reale, Masterplan avanti tutta: dai cittadini quasi 300 idee per una nuova Reggia 

Una Reggia step by step. Termina con l’estate 2021 il primo step per la realizzazione del Masterplan della Villa Reale di Monza. Un lungo cammino, per uno dei progetti di recupero e restauro più importanti del nostro Paese, che accompagnerà i monzesi per i prossimi anni. A dettare i tempi un cronoprogramma a ritmi serrati che, almeno secondo le intenzioni del team di lavoro, si concluderà a cavallo tra 2022 e 2023 con la stesura dei documenti tecnici attuativi e il successivo avvio delle azioni previste dal Masterplan.

Ad aprire i lavori per la realizzazione del Masterplan è stata la call #laReggiaditutti, che si è conclusa lo scorso 18 luglio. Uno spazio aperto per inviare idee e contributi che verranno quindi esaminati dal team di lavoro. Le proposte pervenute sono 276 in tutto, la maggior parte giunte dai comuni di Monza (116), Milano (17) e Lissone (17).

Tra le proposte in campo, una Reggia più inclusiva e l’abbattimento delle barriere architettoniche. “Adesso ho mia moglie in carrozzina e mi piacerebbe portarla spesso… Quindi vorrei percorsi il più possibile utilizzabili, Villa compresa”, si legge tra i commenti. Tra le idee anche postazioni per studio e smartworking, con tavoli, prese e coperture per ripararsi dal maltempo.

Masterplan, e adesso?

Il prossimo passo, da compiere entro l’autunno, è la valutazione delle alternative e l’individuazione di strategie e scenari da sviluppare. Finito questo, si concluderà la cosiddetta FASE A, a cui seguirà la stesura di un documento generale di indirizzo strategico e un Piano di gestione.

