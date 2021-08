Marathon Bike della Brianza, svelato ufficialmente il percorso di questa edizione

La Regione Lombardia crede nello sport, e in particolare nel ciclismo per la promozione del territorio, da qui tanti grandi eventi, come la Marathon Bike della Brianza a cui nel 2021 si è aggiunto il Campionato Italiano Marathon, che per la seconda volta verrà deciso sulle colline brianzole. Come nel 2008 la Brianza sarà il palcoscenico di una manifestazione di grande interesse che oltre agli aspetti puramente agonistici farà vivere lo splendido clima tricolore al territorio e anche a chi non sarà direttamente interessato dall’evento.

In questa occasione tricolore la Marathon Bike della Brianza, che quest’anno ha ricevuto il patrocinio e il contributo della Giunta e del Consiglio della Regione Lombardia, offrirà un percorso all’altezza della sua tradizione e tornerà ad essere un punto caldo della scena marathon dopo un anno di inattività a causa del Coronavirus.

Riconfermati i tracciati Classic di 49 Km e Short di 30, identici a quelli dell’ultima edizione disputata nel 2019, nervosi e adatti davvero a tutti. Per la competizione vera e propria il percorso per l’assegnazione della maglia tricolore misurerà 80 Km con un dislivello di 2.300 metri, un tracciato completo e tecnico, che riproporrà i suoi passaggi più significativi con l’aggiunta di due varianti, una delle quali sarà un inedito e impegnativo anello in Valgreghentino.

Dopo la partenza, la prima salita fuoristrada sarà in Valle Santa Croce, quella del Cancello-Via del Sindaco, da qui si proseguirà nella prima variante rispetto al 2019, un anello che toccherà la Cappelletta di Crippa, le serre di Sirtori, risalirà il bosco di Crippa fino alla località Lissolo e dalla Panoramica di Montevecchia raggiungerà il Monastero di Bernaga. Da qui inizierà la lunga e divertente discesa che porterà la corsa a Castello Brianza dove inizierà il tratto più impegnativo di tutta la Marathon Bike della Brianza che in rapida successione supererà Colle Brianza e Ravellino per raggiungere poi Consonno.

Arrivato a Dozio il percorso scenderà nella variante di Valgreghentino, una discesa con fondo acciottolato di poco più di 1.6 Km con una serie di tornati stretti, seguita da un’impervia strada che da Biglio riporterà il tracciato nel suo sviluppo classico con le salite di Campiano, Campsirago, Campione, Cagliano, da cui raggiungerà, al Km 45 il GPM del San Genesio.

I successivi 5 saranno di discesa e toccheranno gli abitati di Giovenzana e Santa Maria Hoè, per poi nei rimanenti 27 Km affrontare una serie infinita di corte salite e brevi discese nelle zone di La Valletta (Perego), Monte, Montevecchia, Cernusco Lombardone, Osnago, Maresso, fino all’arrivo di Casatenovo.

Con l’allungamento del percorso il tempo massimo per portare a termine la Marathon Bie della Brianza è 7 ore, quindi entro le 16.00. Sarà previsto un cancello orario di tempo massimo al passaggio in località Cagliano, chiuso dalle ore 13.00. Il percorso sarà completamente segnalato da domenica 29 agosto.

Lungo il percorso marathon verranno collocati quattro ristori con alimenti e bevande monodose: il primo in località Fornace al Km 25, il secondo al GPM del San Genesio (47 Km), terzo ristoro a La Valletta al Km 58 e l’ultimo alla cascina Ciresee, a 11 Km dal traguardo. Gli ultimi due ristori, La Valletta e Cascina Ciresee saranno comuni con il percorso Classic di 49 Km, mentre per il percorso Short è previsto solo il ristoro di cascina Ciresee.

Sono previste anche quattro feed zone e assistenza tecnica dei team in via del Pascolo a Castello Brianza, in via Alcide De Gasperi a Valgreghentino, al Villaggio Primula di La Valletta e in via del Ciresee a Montevecchia.

Con l’iscrizione alla gara, gli atleti riceveranno anche un pacco apposito ciascuno con all’interno vari gadget, qui l’articolo.

