Marathon Bike della Brianza, mancano solo 9 giorni al via: conto alla rovescia per le iscrizioni

Poco più di una settimana e domenica 5 settembre sarà il giorno della 30ª MARATHON BIKE della Brianza, la manifestazione clou del calendario nazionale marathon 2021, che nella versione tricolore ha ricevuto il patrocinio e il contributo della Giunta e del Consiglio della Regione Lombardia.

Nel round brianzolo la prima domenica di settembre si accenderà la battaglia per i titoli tricolori per le categorie agonistiche e amatoriali, ma sugli sterrati del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone e del Monte San Genesio si decideranno anche i Campioni Regionali e i Provinciali Marathon FCI di Lecco.

Occasione per tutti per vivere e respirare l’aria della competizione e divertirsi in un contesto ambientale e paesaggistico armonico di uno straordinario evento che sa unire per poche ore, centinaia di atleti distanti fra loro per provenienza, fisicità, abitudine, stile, carattere, che pedaleranno insieme in nome dello sport, nel tipico paesaggio di fine estate del cuore verde della Brianza che il 5 settembre si tingerà del tricolore.

È a partire da questo concetto che i designer di DA-MA Italian Sportswear hanno ideato la linea del merchandising ufficiale della MARATHON BIKE della Brianza con una serie di capi dal design unico che potranno essere acquistati on line nella pagina dedicate al merchandising del sito dell’azienda di Albiate, e che potete trovare cliccando su questo link: https://www.damacompany.it/products/collaborazioni/marathon-bike-della-brianza/

Capi tecnici dedicati all’evento con un look particolarmente accattivante con stampe che si ispirano al tricolore. Maglia manica corta ciclismo RC – linea OPALE, gadget per tutti gli iscritti alla MARATHON BIKE della Brianza, salopette estiva, gilet antivento rete e tasche, T-Shirt, calze, fascia copricapo, tubo multifunzione scaldacollo per rendere indimenticabile il ricordo della “Marathon”. Tutti gli articoli sono estremamente confortevoli, curati nel minimo dettaglio e nei particolari e disponibili in tutte le taglie.

È conto alla rovescia per le iscrizioni, ancora pochi giorni per iscriversi con 45 Euro.

I tesserati che volessero riservarsi un posto nelle griglie di partenza della MARATHON BIKE della Brianza e non avessero ancora provveduto alla propria registrazione, hanno ancora pochissimi giorni per garantirsi la partecipazione alla prima marathon di settembre.

Chiuderanno infatti alle ore 22.00 di martedì 31 agosto le iscrizioni alla manifestazione di Casatenovo, dopo tale data, fino a venerdì 3 settembre, verranno accettate solo le iscrizioni dei non tesserati, dopo tale termine, le iscrizioni saranno possibili solo in loco, sabato 4 settembre, presso la segreteria della manifestazione, fino alle 19.00.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter