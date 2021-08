Marathon Bike della Brianza, DA-MA firma la maglia dell’edizione tricolore

Il week end tricolore della MARATHON BIKE della Brianza, che ha ricevuto il patrocinio e il contributo della Giunta e del Consiglio della Regione Lombardia, si avvicina a grandi passi. Il 5 settembre Casatenovo sarà il paradiso della mountain bike e per un’esperienza al top, ci vuole un gadget al top! e ci sono molte ragioni che fanno del gift della prestigiosa sfida dell’evento sport marathon qualcosa di unico.

Il super gadget pensato per la 30ª edizione della MARATHON BIKE della Brianza, un’edizione speciale, non poteva che essere un oggetto esclusivo, una maglia tecnica da ciclista realizzata da un’azienda del territorio, DA-MA Italian Sportswear, marchio nato nel 2010 creato dall’azienda Maryka Sport srl, specializzata nella progettazione e realizzazione di abbigliamento personalizzato per il ciclismo, oggi punto di riferimento per l’abbigliamento sportivo custom.

Interamente realizzata nella sede di Albiate, la maglia celebrativa ispirata all’importante ricorrenza tricolore è compresa nell’iscrizione. Simbolo di fatica, passione, amore per la bici e per le imprese che sanno di storia, la maglia è un vero oggetto da collezione, leggera, altamente traspirante e a rapida asciugatura. Ideale per temperature miti e calde e creata per le diverse condizioni che potrebbero caratterizzare una giornata come quella del 5 settembre quando i partecipanti alla MARATHON BIKE della Brianza dovranno affrontare gli 80 Km del tracciato tricolore, oppure i 49 del percorso Classic o i più semplici 30 dello Short.

Frutto del reparto grafico dell’azienda brianzola, la jersey si proietta verso una precisa finalità che rappresenta la sintesi tra la tecnologia applicata all’abbigliamento da ciclismo e il design particolare ispirato all’evento tricolore. Realizzata al 100% in tessuto estivo in microfibra ad alta traspirabilità, manica a taglio vivo senza cuciture, elastico girovita siliconato interno, zip anteriore coperta divisibile con chiusura CamLock®, tasche pixel posteriore in materiale rifrangente, alta visibilità e chiusura zip sul taschino lato destro, la maglia garantisce una vestibilità slim.

“Siamo onorati di annoverare tra i fornitori della nostra maglia un nome prestigioso dell’abbigliamento sportivo del nostro territorio, quale è DA-MA con cui abbiamo un lungo legame” – commenta il presidente del c.o. Ennio Decio. “Già nella ventesima edizione della nostra manifestazione, nel 2011, abbiamo offerto a tutti i partecipanti una maglia commemorativa di un traguardo importante e poi negli anni successivi altri capi tecnici dell’azienda di Albiate. L’idea che gli amici di DA-MA siano ancora nostri partner anche per il Campionato Italiano Marathon di quest’anno, dà onore e risalto al nostro evento!”

La 30ª MARATHON BIKE della Brianza, ha previsto anche la possibilità di rendere completo il coordinato del biker, offrendo ad ogni iscritto la facoltà di acquistare su prenotazione anche la salopette Total Lycra abbinata al costo di 68 Euro, rispetto al costo di listino di 85 euro, utilizzando il codice sconto 20%, EVENTI21. Per chi vuole avere la salopette è possibile acquistarla on-line dal sito www.damacompany.it o durante il weekend della Marathon Bike. Il ritiro dei capi può essere effettuato presso i punti convenzionati, oppure possono essere consegnati a domicilio con spese di spedizione di 7.50 Euro.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter