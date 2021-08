L’appello di LabMonza: “Intitoliamo piazza della stazione a Gino Strada”

La lista lancia il suo appello suggerendo come luogo deputato la piazza della Stazione prospiciente Corso Milano, ora considerata parte di via Arosio. “Intitolarla a Gino Strada costituirebbe il miglior biglietto da visita possibile per la nostra città per tutti coloro che vi arriverebbero in treno. Ma non è il luogo ad essere importante, quanto il messaggio.”