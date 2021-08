Guardia di Finanza Monza, Capitanio (Lega): “Auguri al neo comandante Querqui, grazie al colonnello Noceti”

Al termine di una cerimonia interna svoltasi ieri alla presenza del Comandante Regionale Lombardia, Generale di Divisione Stefano Screpanti, il Colonnello Aldo Noceti ha lasciato la sede di Monza, dopo aver diretto per due anni il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, per essere trasferito a Roma, presso il Comando Generale del Corpo. Al suo posto, subentra nell’incarico di Comandante Provinciale il Colonnello Maurizio Querqui, proveniente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma.

GUARDIA DI FINANZA MONZA E BRIANZA: CAMBIO AL VERTICE. I RINGRAZIAMENTI

“Ringrazio il colonnello Aldo Noceti per il suo impegno da fedele e professionale servitore dello Stato e soprattutto per lo straordinariolavoro in questi duri anni di pandemia. I suoi due anni alla guida del Comando provinciale di Monza sono stati intensi e ricchi di soddisfazione tanto da meritare la promozione al Comando generale di Roma. Del colonnello Noceti ho apprezzato l’estrema sensibilità nel farsi carico di tutte le sollecitazioni provenienti dalle nostre comunità. Al tempo stesso accogliamo con piacere il nuovo comandante, il colonnello Maurizio Querqui, proveniente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma. Le istituzioni politiche saranno sempre a disposizioneper una proficua collaborazione per il bene del territorio.” Ha commentato l’onorevole della Lega Massimiliano Capitanio in merito all’avvicendamento ai vertici delle Fiamma Gialle brianzole.

