Green pass con test antigenici. Prezzi calmierati in 2 farmacie di Monza e Cesano

Sono 124 le farmacie lombarde che al momento hanno aderito alla convenzione firmata da Ministero della Salute, Commissario per l’emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite per i test antigenici a prezzi calmierati.

La lista, aggiornata quotidianamente, delle farmacie aderenti si trovano anche la farmacia Manzoni di Monza, e Dante di Cesano Maderno.

PREZZI CALMIERATI

Si sottolinea che solo nelle farmacie che hanno aderito all’intesa i cittadini lombardi potranno trovare i test antigenici, validi per l’emissione del green pass a prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni; 15 euro per gli adulti.

Nelle altre farmacie il prezzo del tampone per il rilascio del green pass viene determinato dalla singola attività.

TAMPONI GRATUITI PER SPECIFICI TARGET

Si ricorda che grazie a specifici interventi di Regione Lombardia a garanzia della salute dei cittadini il tampone antigenico è gratuito per: Familiari e visitatori di ospiti RSA, RSD; Insegnanti/personale scolastico; bambine/i da 6 a 13 anni (dal 23 agosto); ragazze/i da 14 a 19 anni.

La prenotazione avviene tramite il sistema di prenotazione della Regione.

VACCINAZIONI IN FARMACIA

Procede la vaccinazione degli over 60 nelle 21 farmacie che hanno aderito alla fase di test.

A oggi sono stati 673 i cittadini con più di 60 anni che hanno ricevuto il vaccino monodose Janssen (Johnson & Johnson) nelle 21 farmacie. In allegato la tabella riepilogativa suddivisa per province.

