Fiamme Gialle brianzole: Maurizio Querqui è il nuovo Comandante Provinciale

Al termine di una cerimonia interna svoltasi alla presenza del Comandante Regionale Lombardia, Generale di Divisione Stefano Screpanti, il Colonnello Aldo Noceti ha lasciato la sede di Monza, dopo aver diretto per due anni il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, per essere trasferito a Roma, presso il Comando Generale del Corpo. Al suo posto, subentra nell’incarico di Comandante Provinciale il Colonnello Maurizio Querqui, proveniente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma.

Il Colonnello Noceti, nel lasciare la città di Monza, ha espresso parole di ringraziamento per la Superiore Gerarchia, augurando al subentrante il conseguimento di ogni miglior traguardo in ciò altresì rinnovando i sentimenti di gratitudine nei confronti dei Finanzieri di ogni grado che con impegno e spirito di servizio, pur in un contesto ambientale influenzato dall’emergenza pandemica, hanno ottenuto in questi anni significativi risultati in tutti i settori operativi, in un ambito territoriale considerato dalla Guardia di Finanza di primaria importanza.

Il Colonnello Querqui ha espresso entusiasmo per il nuovo importante incarico e formulato al Colonnello Noceti i migliori auspici per il raggiungimento di ulteriori successi. Il Generale Screpanti ha ringraziato il Colonnello Noceti per l’attività svolta in questi anni in condizioni rese particolarmente complicate per effetto delle conseguenze determinate dall’emergenza Covid-19, nonostante la quale i Reparti dipendenti – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Gruppo e Compagnie di Monza, Seregno e Seveso – hanno sempre continuato a svolgere con efficacia le funzioni di polizia economico-finanziaria, di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti.

Il Comandante Regionale ha altresì ricordato l’intensa attività del Colonello Noceti per la fase di avvio del Comando Provinciale, potenziato dall’istituzione della Sala Operativa e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria con indubbi riflessi sull’incisività investigativa, il tutto culminato con il trasferimento della sede del Comando Provinciale e dei Reparti monzesi dipendenti da via Manzoni in Piazza Diaz, inaugurata lo scorso 6 luglio alla presenza del Comandante Generale del Corpo – Gen. C.A. Giuseppe Zafarana.

Infine, il Generale Screpanti ha formulato gli auguri al Colonello Querqui sottolineando come la sua pregressa esperienza al Gruppo Investigativo Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria potrà contribuire ad un consolidamento delle Articolazioni specialistiche del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, per il quale, peraltro, è già stata avanzat un’ulteriore proposta di potenziamento in termini di risorse umane e tecniche.

