Desio, Il candidato sindaco Stefano Motta in piazza per raccontare la Battaglia di Desio del 1277

Stefano Motta, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali a Desio scende in piazza il primo settembre con un evento culturale. Il candidato di Forza Italia, Unione di Centro, Desio Popolare e Siamo Desio, parlerà del suo programma attraverso il racconto della battaglia di Desio del 1277.

“C’è stato un momento in cui Desio ha fatto la storia – sottolinea Motta, scrittore e saggista, che ha dedicato al tema anche il suo romanzo “La gabbia sospesa“ – la battaglia che si è combattuta per le vie del borgo nell’inverno del 1277 ha cambiato le sorti della storia politica, culturale e artistica di Milano, della Lombardia e dell’Italia intera. Non avremmo oggi il simbolo del biscione sullo stemma dell’Inter, o nel logo di Mediaset, o sullo scudetto dell’Alfa Romeo, se le cose fossero andate diversamente a Desio tra i Torriani e i Visconti. Ma come sono andate, davvero? Come si può valorizzare la città a partire da questo momento in cui è stata il fulcro della storia medievale?”

Questi quesiti e diverse riflessioni saranno al centro dell’incontro di fissato per domani alle ore 18:30 all’ombra del campanile, presso la piazza principale di Desio.

