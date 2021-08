Covid, in Lombardia 522 i nuovi positivi. A Monza e Brianza +51

Sono 522 i nuovi positivi alcovid-19 in Lombardia (ieri +777), a fronte di 29.726 tamponi effettuati.

Nella provincia di Monza e Brianza i nuovi contagi sono 51.

Da ieri non si registrano nuovi decessi. Aumenta il numero delle persone ricoverate +2, così come in terapia intensiva.

I guariti/dimessi, infine, sono oggi 210.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter